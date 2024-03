Just Transition del Sistema Italia ad Esperienza Europa – David Sassoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia promuove, in collaborazione con Ferrara Expo e RemTech Expo – Hub Tecnologico Ambientale, un evento sulla giusta transizione ecologica ed energetica per l’UE e per l’Italia attraverso l’analisi di temi come la mobilità sostenibile e l’economia circolare.

L’evento è in programma martedì 26 marzo, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso Esperienza Europa – David Sassoli, piazza Venezia, 6C, a Roma.

All’iniziativa parteciperanno gli eurodeputati: Francesca Peppucci, PPE – FI, Beatrice Covassi, S&D-PD, Fabio Massimo Castaldo, Renew – Azione, Rosa D’Amato, Verdi/ALE, Marco Campomenosi, ID – Lega e Susanna Ceccardi, ID – Lega, il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli.

Tra gli stakeholder interverranno Massimo Claudio Comparini, Amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia; Giovanni Battista Raggi, Presidente di Amiu, Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana; Paolo Glerean di Aliplast – Gruppo Hera; Giuseppe Ricci, Direttore generale di Energy Evolution di ENI; Simone Nisi, Direttore Affari Istituzionali di Edison; Maria Paola Quaglia, Responsabile legislativo Affari istituzionali Italia di ENEL e Davide Cucino, EU Affairs Director di Fincantieri.

Terranno i saluti istituzionali Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Francesca Cigarini, affari politici e relazioni istituzionali della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e Silvia Paparella, Consigliere delegato di Ferrara Expo e RemTech Expo – Hub Tecnologico Ambientale.

Modereranno Gianni Todini, Direttore Askanews e il Colonnello Aldo Papotto, Subcommissario di Governo per la bonifica delle discariche.