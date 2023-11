Consiglio regionale Campania: mozioni discusse 23 novembre 2023

Sintesi delle mozioni

Nel proseguire i lavori, il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha discusso le seguenti mozioni:

– ‘Misure per favorire l’accesso degli studenti fuori sede nelle Aree interne agli alloggi universitari’, ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano, M5S, la quale è stata rinviata ad una successiva discussione in Consiglio regionale per affrontare il tema in maniera più ampia.

Sul tema è intervenuto il consigliere Luigi Cirillo, +Europa, per sollecitare il Consiglio ad approvare un provvedimento che

con serietà e piena legittimità vada incontro alle esigenze abitative degli studenti universitari di tutta la Regione in un territorio nel quale, grazie all’iniziativa regionale, gli studenti viaggiano gratis per raggiungere scuola ed Università e che ha una grande attenzione per queste categorie.

La Vice presidente Loredana Raia, PD, ha aggiunto:

È opportuno ampliare il provvedimento per renderlo attuabile a favore di tutti gli studenti della Campania e, per questo, rinviare la discussione ad un’altra seduta di Consiglio;

– ‘Reddito di cittadinanza, sostegno e politiche attive di intervento regionali’ ad iniziativa della consigliera Maria Muscarà, gruppo misto, e ‘Misure a sostegno dei ‘percettori occupabili’ del reddito di cittadinanza’ ad iniziativa del Consigliere Gennaro Saiello, M5S:

alla luce della abolizione del reddito di cittadinanza, occorre aiutare le famiglie in difficoltà economica, istituendo, con fondi regionali, una misura integrativa del reddito al fine di colmare la discrepanza tra reddito precedente e reddito attuale;

ha sottolineato Muscarà:

ed attivare un tavolo per redigere un Piano straordinario per il lavoro con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Ha sottolineato Saiello:

Faccio un appello alla responsabilità perché in Campania c’è una grave emergenza povertà ed una grave emergenza disoccupazione, occorre adottare misure urgenti di sostegno economico a favore dei ‘percettori occupabili’ e garantire l’efficacia del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, GOL, con un incremento del monte ore per ogni profilo professionale. Sono questi i temi sui quali si può creare una comune visione politica ed una comune azione politica a favore delle fasce deboli.

Ha evidenziato Massimiliano Manfredi, PD:

Il Governo deve chiarire come sta utilizzando le risorse che ha sottratto al reddito di cittadinanza ma non è possibile portare avanti proposte economicamente irrealizzabili.

Sul tema è intervenuto il Presidente Oliviero:

Ho provveduto ad assegnare alla Commissione competente la proposta di legge del Consigliere Saiello, in quella sede potremo affrontare il complesso delle problematiche insieme con la Giunta.

Alla luce di ciò, la mozione è stata ritirata, mentre quella della Consigliera Muscarà è stata respinta.

– ‘Convocazione di un tavolo tecnico per la predisposizione di un piano di dismissione del termovalorizzatore di Acerra’ ad iniziativa del consigliere Gennaro Saiello, M5S, contro ogni ipotesi di realizzazione di una quarta linea di combustione del termovalorizzatore cittadino e per convocare al più presto un tavolo tecnico per la predisposizione di un piano di dismissione dello stesso

tenuto conto che questo Consiglio regionale ha approvato, con il nostro voto contrario, un provvedimento della Giunta che destina 27 milioni alla realizzazione della quarta linea.

Sul tema sono intervenute la Consigliera Vittoria Lettieri, De Luca Presidente:

La vostra incoerenza emerge con chiarezza, visto che sul mio emendamento per includere Acerra tra le aree sature, vi siete astenuti

ha detto rivolgendosi ai Consiglieri del gruppo del Movimento 5 Stelle

ma voterò la mozione in difesa della mai città;

la Consigliera Maria Muscarà, per la quale

non servono Osservatori, occorre ridurre la quantità di rifiuti destinati al termovalorizzatore;

il Consigliere Luigi Abbate, Noi di Centro – Noi Campani, per il quale occorre puntare sulla riduzione della quantità di rifiuti intervenendo a monte e non a valle.

A Saiello, che ha evidenziato

il problema politico nell’ambito del gruppo di ‘De Luca Presidente’

hanno replicato il Capogruppo e il Consigliere Carmine Mocerino e Diego Venanzoni, per sottolineare

la legittima passione politica della collega per il suo territorio

ed il Consigliere Francesco Iovino, IV, che ha evidenziato l’importanza del valore della politica per il territorio.

A seguito della votazione del Consiglio, la mozione è stata respinta.

A seguito della richiesta dei capigruppo Carmine Mocerino e Pasquale Di Fenza, Centro Democratico, è emersa la mancanza del numero legale e, quindi, la seduta è terminata.