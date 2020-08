Citazioni e aforismi sulla via tradizionale

Lascio ai Fratelli e ai Ricercatori sotto l’ombrellone, in montagna, in campagna o semplicemente in città, una serie di aforismi e riflessioni o piccoli video colti qua e là su libri e sulla Rete per meditare e rigenerarsi prima della ripresa dei Lavori.

Buone vacanze da Hermes!

Io sono te e tu sei me, e dovunque tu sia, là io sono, e sono disseminato in tutte le cose,

e da qualsiasi parte tu voglia tu puoi raccogliermi, ma raccogliendo me raccoglierai te stesso.

Osiride – Testo dei Sarcofagi

La massoneria non è un circolo culturale. È una Via iniziatica esoterica. Probabilmente questo non viene compreso a fondo da tutti sebbene sia scritto a chiare lettere nel nostro regolamento. Essenzialmente come disse egregiamente Ernesto Laudicina nel suo magnifico libro ‘Il segreto della massoneria. Dietro il velo di Maya’ la massoneria è un Via che conduce ciascuno di noi alla progressiva liberazione dall’Ego definito da Guénon come il principe di questo mondo.

In parole povere finché siamo alla mercé del nostro Ego noi siamo dei piccoli diavoli separativi. Nell’intento di avere di più per noi ci separiamo dagli altri e vediamo in loro come in uno specchio le magagne inconsce che abbiamo represso nelle profondità della nostra psiche.

Ecco che la percezione dell’altro finché l’Ego non è trasceso è sempre distorta e porta sempre a percepire nell’altro un nemico che si pone ad ostacolo sulla nostra strada.

Ecco perché Cristo parlava di amare i nostri nemici perché così avremo amato le parti peggiori di noi stessi e compiuto quell’opera di individuazione mediante riappacificazione con l’Ombra inconscia come viene egregiamente spiegato da Jung e dall’arte dell’Alchimia nell’opera al Nero.

Essere consapevoli di tutte queste dinamiche inconsce che ci rendono dei piccoli burattini inconsapevoli come Pinocchio è l’opera di tutte le Tradizioni iniziatiche per condurci finalmente ad essere uomini integri psichicamente e quindi individui nell’accezione originaria del termine (soggetto non diviso non frammentato interiormente).

Se si riesce ad arrivare li ecco che la fratellanza diviene spontanea senza più bisogno delle terribili minacce dei nostri giuramenti. Essi hanno infatti valenza exoterica profana e verranno sempre traditi finché non avremo una profonda conoscenza di noi stessi che ci conduca ad amarci ed accettarci per quello che siamo senza giudizio cessando cosi anche il giudizio nei confronti dell’altro nel quale finalmente mi riconoscerò come fratello.

È un lavoro arduo e difficile ma se non viene svolto è inutile sperare nella manna dal cielo.

Luigi Bondani

Gli stupidi parlano del passato, i saggi del presente, i folli del futuro.

Honoré de Balzac

Ritorniamo adesso alla distinzione tra il Bene e il Male. Il Perfetto è il Principio di tutte le cose, e che d’altra parte non può produrre l’imperfetto, da cui consegue che in realtà l’imperfetto non esiste, e ciò che chiamiamo imperfezione non è che relatività.

Così ciò che chiamiamo Errore non è che verità relativa, poiché tutti gli errori devono essere contenuti nella Verità totale.

Gli errori, o meglio le verità relative, sono soltanto frammenti della Verità totale; è dunque la frammentazione a produrre la relatività, e di conseguenza si potrebbe dire che è la causa del Male. Propriamente detta illusione di separazione, la causa di tutti i mali.

Se si chiama Bene il Perfetto, il relativo non ne è affatto realmente distinto, essendo contenuto in esso nel suo principio; dunque dal punto di vista universale, il Male non esiste. Esisterà soltanto se consideriamo tutte le cose sotto un aspetto frammentario e analitico, separandole dal loro Principio comune, invece di considerarle come contenute in quel Principio che è la Perfezione.

La frammentazione della Verità totale, o del Verbo, che produce la relatività, è identica alla segmentazione dell’Adam Kadmon, le cui particelle separate costituiscono l’Adamo Protoplastes, ossia il primo formatore; la causa di questa segmentazione è Nahash, l’Egoismo o il desiderio di esistenza individuale.

Questo istinto di separativà, in virtù della sua natura, che è di provocare divisione, spinge l’uomo ad assaggiare il frutto dell’Albero della scienza del Bene e del Male, ovvero a creare la distinzione fra il Bene e il Male. Allora gli occhi dell’uomo si aprono perché ciò che gli era interiore è diventato esteriore.

Risulta chiaro che il Demiurgo non è una potenza esteriore all’uomo nel suo principio esso non è che la volontà dell’uomo in quanto questa compie la distinzione fra il Bene e il Male. Ma in seguito l’uomo, limitato come essere individuale da quella volontà che è la sua propria, la considera come qualcosa di esteriore al lui, e così essa diviene distinta da lui; anzi, poiché essa si oppone agli sforzi che egli fa per uscire dal regno in cui si è rinchiuso da se stesso, l’uomo la vede come una potenza ostile e la chiama Satan, o l’Avversario.

Il Demiurgo, divenuto una potenza distinta e visto come tale, è il Principe di questo Mondo di cui si parla nel Vangelo di Giovanni. Il suo regno è visto come il Mondo inferiore, contrapposto al Mondo superiore, o all’Universo principale da cui è stato separato, ma occorre aver cura di notare che questa separazione non è mai assolutamente reale; lo è solo nella misura in cui noi la realizziamo, perché il Mondo inferiore è contenuto allo stato potenziale nell’Universo principale, ed è evidente che nessuna parte può realmente uscire dal Tutto.

Siamo esseri distinti in quanto creiamo noi stessi la distinzione, che esiste solo nella misura in cui la creiamo; in quanto creiamo questa distinzione, siamo elementi del Demiurgo, e in quanto esseri distinti apparteniamo al regno di quello stesso Demiurgo.

(…) Quando l’uomo raggiunge la conoscenza reale di questa verità, egli identifica se stesso e tutte le cose cono lo spirito universale, e allora per lui scompare qualsiasi distinzione, in modo tale che vede tutte le cose esistenti in se stesso e non più come esteriori, perché l’illusione svanisce dinnanzi alla Verità come l’ombra dinnanzi al Sole.

Così, grazie a questa stessa conoscenza, l’uomo è liberato dai vincoli della materia e dell’esistenza individuale, non è più soggetto al dominio del Principe di questo mondo, non appartiene più all’impero del Demiurgo.

Tratto da Il Demiurgo e altri saggi di René Guénon

Aggiusta l’interno e l’esterno si aggiusterà da solo.

Herman Hesse – Siddhartha

Una catena non è più forte del suo anello più debole, e se una persona della squadra non riesce a gestire le forze, tutti ne soffriranno.

Una loggia rituale non è un posto per gli inefficaci benintenzionati.

Dion Fortune

Ascolto sempre con enorme interesse le risposte che ci sono donate durante i rituali di iniziazione. Molte volte, quasi che vi fosse un richiamarsi profondo, si ode: “giungo a mani vuote”, “sono qui per apprendere”, “non ho nessuna utilità”, ecc…

Se giungi a mani vuote, perché qualcuno dovrebbe riempirle?

Se vuoi apprendere vai a scuola?

Se non hai nessuna utilità, vuole dire che sei inutile?

Domande propedeutiche che ognuno dovrebbe porsi.

Invece si reputa utile, necessario, indispensabile ritenere che qualcun altro (un martire, un folle, un benefattore) riuscirà a compensare le nostre lacune, a lenire le nostre ferite psicologiche e a darci un centro di gravità permanente.

Talvolta più che il gabinetto di riflessione, sarebbe necessario quello dell’analista.

Filippo Goti

Due sono le caratteristiche principali della Via iniziatica.

La prima è l’universalità: il percorso iniziatico non è appannaggio di un’unica fede o visione filosofica, ma può essere intrapreso da chiunque, essendo improntato alla sperimentazione diretta e alla libera ricerca spirituale.

La seconda è l’operatività: la Via non mira ad ampliare la semplice comprensione intellettuale di determinati concetti, ma a una conoscenza basata su un vissuto esperienziale. Procede sperimentalmente ed è indipendente dal sentimento, dalla morale e dalla speculazione astratta, esattamente come la scienza contemporanea; più che una filosofia è un’Arte (Ars Regia), un’Opera (la Grande Opera, l’opus magicum). Essa si avvale di “strumenti iniziatici” (simboli, pratiche, rituali…) per lavorare su di sé, atti a operare una profonda trasformazione interiore.

Hermeticus RC

Siamo attratti da ciò che ci fa male! Neanche le amebe lo fanno!

Mauro Scardovelli