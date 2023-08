‘Cinematic – Così lontani, così vicini’ all’Arena Aurora

La rassegna cinematografica è in programma a Roma dal 21 agosto al 1° settembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Prende il via dal 21 agosto al 1° settembre, presso l’Arena Aurora, nel cuore di Torpignattara, a Roma, la prima edizione di ‘Cinematic – Così lontani, così vicini’, rassegna cinematografica organizzata da Luci Ombre Srl, con la direzione artistica di Phaim Bhuiyan e Cristiano Gerbino, e in collaborazione con Rai Cinema Channel, Avana SPA, l’Associazione Dhuumcatu e Baobab Street Food, che attraverso una variegata programmazione di film che hanno come filo conduttore il tema dell’immigrazione prova ad abbattere le barriere e a diventare strumento di integrazione e condivisione in un quartiere fortemente multietnico.

Il programma della manifestazione prevede la proiezione di quattro film di produzione europea, come , e di sei film di provenienza indiana, che spaziano dai classici film di Bollywood ad opere che affrontano l’immigrazione di seconda e terza generazione in Occidente, ‘Ricette d’amore’ di Sandra Nettelbeck, ‘Qualcosa di meraviglioso’ di Pierre-François Martin-Laval, ‘Bello, onesto, emigrato in Australia sposerebbe compaesana illibata’ di Luigi Zampa, ‘The Big Sick’ di Michael Showalter Questi ultimi saranno proiettati nella loro lingua originale con sottotitoli in inglese o italiano, mentre i film europei saranno sottotitolati in inglese.

Per la serata conclusiva, la manifestazione avrà il piacere di ospitare la sonorizzazione Chrysalis di UENO Collective, un’esperienza immersiva che esplora la metamorfosi delle farfalle come simbolo di bellezza trasformativa e fluidità naturale nella migrazione tra stati; l’accompagnamento sonoro si compone di live sampling, manipolazione di vinili, sintetizzatori e taishōgoto.

Obiettivo della rassegna ‘Cinematic – Così lontani, così vicini’ è quello di coinvolgere la comunità̀ bengalese – romana invitandola a prendere parte alle visioni e alle sonorizzazioni proposte, creando un confronto con le nuove comunità̀ di cittadini.

Il cinema diventa punto d’incontro e confronto, un’arte diffusa e che permette con una fruizione semplice il coinvolgimento diretto di tutta la cittadinanza.

L’offerta proposta va dall’iconico filone di Bollywood a film internazionali che parlano di immigrati di seconda e terza generazione, fino alla commedia italiana anni 60 e 70 che abbia come tema l’emigrazione italiana.

Il filone di Bollywood permetterà̀ di attirare la comunità̀ bengalese all’interno dell’arena, poiché questo tipo di film vengono vissuti come un rito comune, una festa. I film internazionali, invece, apriranno una riflessione su come l’emigrazione si sia evoluta all’interno della società̀ occidentale.

‘Cinematic – Così lontani, così vicini’, inoltre, riporta il cinema in un quartiere nel quale è ormai assente da anni. Realizzare una rassegna cinematografica ad Arena Aurora è un’operazione di recupero di una storia sedimentata nelle architetture del quartiere e nelle menti degli anziani di Torpignattara, con la possibilità̀ di crearne di nuove, intercettando la cultura cinematografica delle diverse comunità̀ etniche presenti nel quartiere e, più̀ in generale, nella città.

Una scelta di rigenerazione urbana e di restituzione alla collettività̀ di uno spazio che solitamente rimane chiuso.

Nei giorni della rassegna, l’Arena Aurora diventerà, dunque, un luogo di incontro prima e dopo le proiezioni.

‘Cinematic – Così lontani, così vicini’ crea uno spazio di libertà, freschezza e inclusione all’interno di un antico cinema chiuso ed abbandonato ormai da anni.

Un progetto che rende visibile, fruibile e accessibile uno spazio urbano dimenticato, trasformandolo in un luogo di nuovi utilizzi e significati per la comunità, oltre ad essere uno spazio di apertura e pluralismo.

L’accesso all’area sarà garantito a persone con disabilità, Ogni sera, a partire dalle 18:00, sarà presente Baobab Street Food, un servizio di catering gestito da Lamine Ka, un progetto nato all’interno di Baobab Experience nel 2016.

Una piccola area ristoro offrirà cibo senegalese in versione vegana, preparato con prodotti locali, e una selezione di birre e vini naturali. Tutto sarà servito utilizzando piatti e posate riciclabili, creando così uno spazio #plasticfree

Come raggiungerci:

Ci troviamo a Via di Tor Pignattara, 78. Potete raggiungerci con:

Da Termini: trenino Laziali – Centocelle oppure bus 105, fermata Tor Pignattara

Da Tiburtina: bus 409, fermata Tor Pignattara/ Ciro da Urbino

altrimenti dalla metro MALATESTA, bus 409, fermata Tor Pignattara/ Ciro da Urbino

Proiezione film ore 21:00; apertura Arena ore 18:00; chiusura ore 24:00.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.