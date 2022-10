Campania, VI Commissione – proposte di legge psicologia scolastica

Presidente Fiola: ‘Campania maglia nera per disagio giovanile e dispersione scolastica, urge invertire la tendenza’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

È molto positivo che su un tema tanto importante, quale è la salute mentale dei giovani e l’arricchimento dell’offerta scolastica con la figura dello psicologo, ci siano più proposte di legge che creano le condizioni per un lavoro sinergico e costruttivo che ci conduca alla approvazione di una legge valida ed efficace per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica.



È quanto ha affermato la Presidente della Commissione Regionale Istruzione e Politiche Sociali, Bruna Fiola, Pd, introducendo i lavori dell’organismo consiliare che, stamani, 11 ottobre, ha incardinato le proposte di legge, presentate, rispettivamente, dalla presidente Fiola e dalla Consigliera regionale Vittoria Lettieri, De Luca Presidente, e dai consiglieri regionali di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, Vincenzo Alaia e Francesco Iovino, per l’istituzione del servizio di psicologia scolastica.

Ha ricordato la Presidente Fiola:

La Campania è, purtroppo, maglia nera per disagio minorile, per criminalità giovanile, per dispersione scolastica, quindi occorre lavorare molto più intensamente su questi temi e per il mondo scolastico al fine di invertire la tendenza e sicuramente l’istituzione del servizio di psicologia scolastica potrà dare un contributo per migliorare la condizione giovanile nel nostro territorio.

Ha spiegato la Consigliera Vittoria Lettieri:

La salute mentale è un tema molto importante che riguarda anche il mondo giovanile ed è per questo che proponiamo l’istituzione del servizio di psicologia scolastica in quanto è fondamentale che nelle scuole ci sia la necessaria organizzazione e le necessarie figure per favorire il benessere psico fisico degli studenti e la migliore inclusione sociale.

Ha sottolineato Pellegrino:

Il mondo scolastico è quello che ha pagato un caro prezzo per la pandemia provocando forti disagi nei nostri giovani ed è per questo che con la nostra proposta di legge istituiamo la figura dello psicologo scolastico per favorire un ambiente scolastico ancora più positivo e costruttivo per il futuro dei nostri figli.

Ha affermato il Consigliere Felice Di Maiolo, gruppo misto:

Da dodici anni, come Sindaco, ho finanziato questo progetto per il mio territorio e ha dato frutti molto importanti, per questo sostengo l’importanza di questa legge e sono certo che porterà un importante contributo migliorativo al mondo scolastico.

Ha detto Iovino:

Queste proposte di legge sono molto importanti perché intervengono su un tema fondamentale e vanno nella direzione di valorizzazione del mondo scolastico, punto di riferimento per i nostri giovani e per la nostra società. Occorre potenziare ogni sinergia per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa e per favorire l’istruzione e la salute mentale dei giovani, condizione basilare per la loro crescita ed inserimento nella società.

Dopo la discussione, la Commissione ha deciso di istituire una sottocommissione, composta dalla Presidente Fiola e dai Consiglieri Vittoria Lettieri e Tommaso Pellegrino, per giungere alla definizione di un testo unico.