Campania, Commissione Bilancio incardina il DEFRC 2023/2025

Napoli, 11 ottobre 2022 – La Commissione Regionale Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio, presieduta dal Consigliere regionale del PD, Francesco Picarone, ha incardinato, con la relazione dell’Assessore regionale al Bilancio, Ettore Cinque, l’esame del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania – DEFRC 2023-2025.

Ha spiegato Cinque:

Questo DEFRC si riferisce alla delibera di Giunta approvata a fine luglio, nel frattempo, il 28 settembre scorso, il Governo centrale ha elaborato ed approvato anche la Nota di aggiornamento al DEF e, pertanto, a breve, ci appresteremo a fare altrettanto anche a livello regionale aggiornando il nostro DEFRC al mutato scenario internazionale, europeo e nazionale provocato dall’aumento del costo energia, dell’inflazione tra il 9 e 10% e del conseguente incremento del tasso di interesse, una congiuntura che prefigura una contrazione dell’economia che speriamo sia solo temporanea e che possa già dal 2024 rivedere il sentiero di crescita, così come era previsto.

Il DEFRC 2023-2025 raggiunge un livello di profondità delle politiche settoriali molto affinato, va a chiudere il cerchio con le varie programmazioni dei fondi strutturali, con il PNRR e con le politiche degli assessorati, è un documento molto ricco e profondo che diventa architrave del sistema di valutazione della performance organizzativa dell’Ente

Sanità e lavoro sono i principali obiettivi politico-programmatici. Per quanto riguarda la prima, continueremo, nel confronto tra Regioni e Ministero, la nostra battaglia per riequilibrare i criteri di riparto del fondo nazionale sanitario, che attualmente, penalizzano la Campania, e punteremo sull’assistenza territoriale ed, in particolare, sulle ‘case delle comunità’, sull’informatizzazione spinta per migliorare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, all’incremento dei fondi per la gestione corrente, necessari per le assunzioni di personale medico ed infermieristico.

Per quanto riguarda il lavoro, notevoli risorse sono preiste per il piano di potenziamento dei centri per l’impiego e per mettere in connessione l’offerta e la domanda di lavoro.