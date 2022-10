Napoli Città della Musica: Piano City, Welcome to Napoli, Villa Di Donato

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

240 musicisti protagonisti di 124 concerti ospitati in 33 siti diversi: è un cartellone ricco e variegato quello che le rassegne Piano City Napoli 2022, Welcome to Napoli e Villa Di Donato – La musica ha trovato Casa proporranno a partire dal 13 ottobre.

Promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto ‘Napoli città della musica’, il calendario di eventi darà il via ad una programmazione invernale che proseguirà nei mesi di novembre e dicembre, trovando il suo culmine nel ‘Capodanno a Napoli 2023’.