Campania, seduta di Consiglio regionale 15 gennaio 2024

Proposta integrativa al Bilancio di previsione del Consiglio e regolamento servizi di linea con autobus tra i provvedimenti iscritti all’ordine del giorno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 15 gennaio 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per l’esame della Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 203 dell’8 gennaio 2024 ‘Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2024-2026. Proposta integrativa al Consiglio’, del ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 39, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2022, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania), in materia di esercizio dei servizi autorizzati di linea con autobus, senza oneri a carico della Regione e degli enti locali’ e delle seguenti Mozioni:

– ‘Iniziative per il contrasto alla denatalità in Regione Campania’ ad iniziativa della consigliera Valeria Ciarambino;

– ‘Ferma il dissesto: impegni concreti per la salvaguardia del territorio nazionale e per la nostra sicurezza’ ad iniziativa del Consigliere Luigi Cirillo; ‘Tutela dei diritti del minore, figlio di una coppia omogenitoriale’ ad iniziativa del consigliere Luigi Cirillo;

– ‘Attività otorino sul territorio di Caserta’ ad iniziativa del Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero e della Consigliera Loredana Raia; ‘Mammografia con mezzo di contrasto (Contrast-Enhanced Mammography -CEM)’ ad iniziativa del consigliere Tommaso Pellegrino;

– ‘Accesso all’agevolazione tariffaria prevista per il trasporto casa/scuola per gli studenti residenti in Campania iscritti alle scuole secondarie di primo grado: abbassamento del limite minimo di età al fine di includere i cosiddetti anticipatari’ ad iniziativa del Consigliere Michele Cammarano;

– ‘Indennità di malattia della Gente di Mare’ ad iniziativa dei Consiglieri Luca Cascone, Carmela Fiola e Andrea Volpe;

– ‘Incentivazione agli agricoltori per la coltivazione e il mantenimento di piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere)’ ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano;

– ‘Avvio di procedure selettive che valorizzino il personale delle Cooperative sociali impiegato presso i servizi esternalizzati delle ASL campane’ ad iniziativa del Consigliere Gennaro Saiello;

– ‘Situazione dei lavoratori del Terzo settore impiegati nelle strutture sanitarie dell’Azienda sanitaria locale Napoli 1′ ad iniziativa dei Consiglieri Valeria Ciarambino, Pasquale Di Fenza e Diego Venanzoni; ‘Licenziamenti lavoratori terzo settore impegnati presso l’ASL NA 1’ ad iniziativa dei consiglieri Severino Nappi, Stefano Caldoro, Cosimo Amente, Francesco Cascone e Livio Petitto;

– ‘Accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per il 118’ ad iniziativa della Consigliera Maria Muscarà.

Sono iscritte all’ordine del giorno anche l’esame della Proposta di legge ‘Torno in Campania: politiche a sostegno della permanenza e del rientro dei giovani talenti, dell’attrattività del sistema produttivo e commerciale e per la promozione del Turismo delle Radici’, ad iniziativa della Consigliera Valeria Ciarambino, e le Nomine del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Avellino e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta.