British Institute of Technology dà la cattedra ad Al-Khouri

Soddisfazione da parte del Presidente della Federazione araba per l’economia digitale

di Mohamed Nasar

Il membro del Consiglio di unità economica araba nella Lega araba e Presidente della Federazione araba per l’economia digitale, Ali Mohamed Al-Khouri, ha ricevuto una cattedra di economia digitale dal British Institute of Technology a Londra, secondo a un comunicato stampa pubblicato ieri, 29 settembre, dalla Federazione.

Fondato nel 1999 e con sede a Londra, l’Istituto è la quinta più grande istituzione educativa privata nel Regno Unito per numero di studenti e intensamente coinvolta nella fornitura di consulenza e ricerca. L’Istituto si basa fortemente sulla consultazione del governo e privato e finanziamenti per sviluppare programmi e progetti educativi per colmare il divario tra industria e istruzione superiore.

Merlin Hay, Conte di Erroll, Presidente del Consiglio e Cancelliere dell’Istituto, ha dichiarato che il Ali M. Al-Khouri è una delle figure globali che sono state in grado di collegare la scienza e la pratica e lavorare per la costruzione locale, regionale e le capacità globali e che la qualità e la raccolta delle sue ricerche e pubblicazioni riflettono e documentano l’entità della sua sobrietà e leadership nei settori dello sviluppo sostenibile e più specificamente nelle aree della trasformazione digitale.

In una nota separata, il professor Muhammad Farmer, amministratore delegato e fondatore dell’Istituto, ha affermato che ad Al-Khouri è stata meritatamente assegnata la cattedra e che le sue pubblicazioni e i suoi risultati riflettono il progresso dei suoi approcci scientifici e pratici e che il suo lavoro è diventato riferimenti internazionali nel mondo accademico e per i praticanti in tutto il mondo.

Al-Khouri ha espresso il suo sincero apprezzamento e gratitudine all’Istituto britannico della tecnologia e ha dichiarato che ciò rappresenta un grande onore e incentivo e che continuerà a lavorare con i suoi colleghi ricercatori all’Istituto e al Comunità globale di praticanti e ricercatori per sviluppare pratiche che contribuiscono allo sviluppo positivo e sostenibile delle società umane.

Al-Khouri ha conseguito una laurea in scienze presso l’Università di Manchester, un Master of Science in Information Management presso la Lancaster University e un dottorato ingegneristico nella gestione dei programmi strategici presso l’Università di Warwick nel Regno Unito.

È apparso nel 2018, tra i 100 più importanti elenchi di personalità internazionali che hanno contribuito allo sviluppo di applicazioni governative digitali in tutto il mondo. Ha dato alle stampe più di 140 libri, che includono metodologie e quadri interessati allo sviluppo di ecosistemi digitali ed economie di conoscenza sostenibile.

Sua Eccellenza Ali M. Al Khouri ha lavorato ed implementato con successo negli ultimi tre decenni una vasta gamma di programmi strategici nazionali ed internazionali negli Emirati Arabi Uniti e nelle regioni arabe e africane. Ha anche lavorato con diverse organizzazioni internazionali, come il World Economic Forum, l’Unione europea e le Nazioni Unite e ha partecipato alla preparazione di numerosi rapporti globali, oltre a servire come consulente strategico per numerosi governi africani e istituzioni finanziarie globali.