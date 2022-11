Slitta dal 29 novembre al 1° dicembre

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, già convocato in seduta straordinaria per il prossimo 29 novembre per discutere sulla proposta del Governo in materia di autonomia regionale differenziata, è rinviato al prossimo 1° dicembre dalle ore 11:00 alle 14:00.