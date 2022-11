A Quindici la due giorni del Ringraziamento di Confagricoltura Avellino

Appuntamento il 26 e 27 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Si terrà domenica 27 novembre 2022 a Quindici la Giornata del Ringraziamento proposta e organizzata dalla Confagricoltura di Avellino con la Parrocchia ‘Santa Maria delle Grazie’ di Quindici e con il patrocinio del Comune.

Il tema specifico della Giornata proposto dai Vescovi italiani è: ‘Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto (Am. 9,14) – Custodia del creato, legalità e agromafie’. La Giornata del Ringraziamento viene celebrata in tutte le Diocesi su invito della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana sin dal settembre 1974.

È un momento liturgico, e non solo, in cui gli agricoltori si ritrovano intorno all’altare del Signore per ringraziare per l’annata agricola trascorsa e per elevare auspici per quella a venire.

Ma essa assume oggi un significato ancora più ampio vista la particolare situazione che sta attraversando il settore dopo la pandemia e a seguito della guerra in atto in Ucraina e quale momento di riflessione per la salvaguardia e tutela dell’ambiente, del lavoro agricolo e per la difesa del made in Italy agroalimentare.

La Santa Messa del Ringraziamento sarà celebrata alle ore 11:30 nella chiesa S. Maria delle Grazie in Quindici e sarà presieduta dal Vescovo emerito di Acerra, Mons. Giovanni Rinaldi. Un corteo di mezzi agricoli si snoderà lungo via Roma per sostare in piazza Municipio, dove, al termine della celebrazione, è prevista la benedizione. Ci sarà anche la possibilità di degustare e, eventualmente, acquistare prodotti agricoli locali.

La Giornata della domenica sarà preceduta, nel pomeriggio del sabato alle ore 18:00 nella stessa chiesa, da un convegno sul tema della Giornata in cui, oltre ai saluti del Sindaco del Paese, Eduardo Rubinaccio, del parroco, don Vito Cucca e del Presidente di Confagricoltura Avellino, Angelo Frattolillo, interverranno don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, noto per la sua attività a favore della pace, per la difesa dell’ambiente e contro qualsiasi forma di violenza, e Paolo Di Palma, Direttore regionale di Confagricoltura.

Ai due momenti della manifestazione del Ringraziamento è prevista la presenza dei Sindaci dei paesi del Vallo Lauro e di Autorità locali.