Arzano Volley, poker di convocazioni per il Regional Day

Appuntamento il 23 ottobre al PalaVesuvio di Ponticelli

Poker di convocazioni per le giovani promesse dell’Arzano Volley in vista del Regional Day Femminile della Campania in programma domani, lunedì 23 ottobre, dalle ore 15:30 nella palestra C del PalaVesuvio di Ponticelli a Napoli.

Chiara Gabriele, Imasuen Divine, Ludovica Matteo, Giulia Russo sono le atlete classe 2009 che prenderanno parte alla selezione.

A lavorare con loro in palestra lo staff tecnico federale composto dal professor Marco Mencarelli, Direttore Tecnico, il professor Pasquale D’Aniello, Tecnico Federale, la professoressa Martina Renghi e Marika Sicuranza, Collaboratrici Federali, e i responsabili regionali Antonio Piscopo, FIPAV CR Campania, e Raffaele Donnarumma, FIPAV CR Campania.