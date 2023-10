Ramington Centro Ester, stop in casa dell’Antoniana

Il team di Boscoreale centra la prima vittoria in campionato

Bio Verde Antoniana 67

Ramington C. Ester 52

Parziali: 20/11; 19/14 (39/24) – 15/19 (54/43); 13/8

Antoniana: jallow – Amodio 9 – Mandarino 10 – Coppola NE – De Martino 3 – Fiorillo 12 – Mezzacapo 11 – Di Palma 4 – Lamberti – Cascone – Giordano – Fernando 13.

All.re Festinese A. Ass.te Farese D.

Ramington C. Ester : Nocerino 13- Cozzolino – Tredici 20- Fiore 4 – Coppola NE – Olivieri 6 – Toscano 6 – Narducci – Fonisto – Cavallaro – Pecchia 2- Fusco 1.

All.re Monteleone F. Ass.te Sicignano V.

Il percorso di crescita del Ramigton Centro Ester passa attraverso la serata storta in casa della Bio Verde Antoniana. La squadra di coach Monteleone non ripete le cose buone fatte vedere sette giorni fa e consente al team di Boscoreale di centrare la prima vittoria in campionato.

Il Centro Ester si mostra confuso in campo e manca il ritmo giusto per restare nella scia dell’Antoniana che schiera l’esperta ala Pasquale De Martino alla sua gara di esordio.

Coach Monteleone prova a cambiare rotta dando fiducia anche al giovanissimo Narducci classe 2007.

Emerge il solito Gianluca Tredici ma i suoi 20 punti non bastano. L’illusione della rimonta la crea Olivieri. Le due triple di fila nel terzo quarto non vengono sfruttate per riemergere dal -9 accumulato.

Il Ramigton Centro Ester tira il fiato, studia quello che non va ed aspetta la prossima gara interna contro il Potenza.