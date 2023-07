Al Cinema Teatro Ariston di Mondragone (CE) il Rumore BIM Festival

Casting e audizioni gratuiti in programma l’8 luglio

Grande attesa a Mondragone (CE) per la tappa del Rumore BIM Festival. Il contest itinerante, grazie al quale vivere l’emozione di esibirsi gratuitamente, approda nel casertano sabato 8 luglio.

I riflettori si accendono sul palco del Cinema Teatro Ariston di Mondragone in Corso Umberto I.

Casting e audizioni gratuiti a partire dalle ore 17:00, dove ciascun partecipante, senza limite d’età, dai sei anni in su, potrà mettersi in gioco, dimostrando la propria attitudine in una o più delle discipline contemplate: ballo, canto, musica, danza e recitazione.

Rumore BIM Festival, promosso e ideato da Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni, in collaborazione con la Fondazione Verdeblu, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, città natale della Carrà, e con la direzione artistica nazionale del regista televisivo Roberto Vecchi, è alla sua seconda edizione.

Dichiara l’architetto Emma Malinconico di Service Kreativ:

Ringrazio Anteros per la fiducia riposta in me e il Maestro Carlo Morelli, perché siamo riusciti a coniugare musica e intrattenimento, coinvolgendo non solo la Campania, ma anche la Puglia e la Basilicata, con una ricca partecipazione di artisti che, in ogni tappa, vengono ascoltati e selezionati da una attenta giuria di qualità. Così le nostre piazze si affollano, facendo scoprire il loro fascino in una nuova dimensione artistica e territoriale.

Anche per la tappa di Mondragone ad attendere i talenti ci sarà una rinomata giuria composta dal direttore di Blunote School Napoli, Peppe Cantarella, diplomato in pianoforte, composizione e canto, ha suonato e suona per artisti di fama nazionale e internazionale; Fiorella Barrella, direttrice di Blunote School Napoli, docente di canto moderno e tecnica vocale, giurata in numerosi concorsi di canto all’estero; il batterista partenopeo Emiliano Barrella, laureato e specializzato in batteria jazz, annovera studi con Jojn Riley e collaborazioni musicali con Joe Amoruso, la Spezia Jazz Orchestra e con la celebre cantante M’Barka Ben Taleb.

Ancora il cantautore Cristian Faro, artista conosciuto anche all’estero per il suo impegno nel sociale. I suoi testi affrontano temi sensibili e di spiccata attualità, nonché produttore esecutivo, discografico, docente ed infine la cantautrice Angela Nasprato, referente di Cristianproduzioni, società di produzione di Cristian Faro.

Non mancheranno i saluti istituzionali da parte del primo cittadino di Mondragone, il Sindaco l’avv. Francesco Lavagna, e la consigliera, l’avv. dott.ssa Francesca Gravano. Spesso le periferie sono considerate luoghi privi di attrazioni e di eventi.

Rumore BIM Festival, è stato capace di lanciare un messaggio opposto e cioè presentare un progetto culturale a 360° che oltre alla musica, è momento di aggregazione, fornendo così l’occasione di attirare un pubblico sempre più eterogeneo. Motore del contest è l’energia, l’opportunità di crescita e soprattutto, offrire reali occasioni di visibilità.

Per potersi iscrivere gratuitamente, visitare il sito:

https://www.italianstagetour.it/