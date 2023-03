‘Adam Mazur e le intolleranze sentimentali’ al Teatro Area Nord

In scena dal 31 marzo al 2 aprile a Napoli

Dal 31 marzo al 2 aprile al Teatro Area Nord di Napoli, nell’ambito della stagione teatrale #ConfiniAperti 2023, ‘Adam Mazur e le intolleranze sentimentali’.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Gianni Vastarella, è stato finalista al premio per le arti sceniche ‘Dante Cappelletti’ 2020.

In scena ci sono Gabriele Guerra, Roberto Magnani, Pasquale Palma, Valeria Pollice, le luci e la drammaturgia sonora sono di Mirto Baliani.

Al centro della pièce un noto scrittore che, dopo vent’anni dalla fuga, fa ritorno nella sua piccola città natale. Ritorna perché il suo editore lo ha obbligato a scrivere un’autobiografia.

Decide di alloggiare nell’unico albergo della città, un albergo ad ore, così da evitare qualsiasi incontro con il proprio passato. Ma è proprio in quel luogo oscuro e trascurato, tra carta da parati ammuffita e puzza di fumo, che si ricompone la sua vita.

Ricordi e paure fanno capolino e vanno a bussare alla porta della squallida camera che occupa, la 101, riportando a galla i suoi turbamenti.

Lo scrittore si rende conto, a quel punto, che per quanto possa scappare e nascondersi dal passato, non riuscirà mai a liberarsene del tutto, perché alcuni legami sono intrinsechi, viscerali, cronici, ereditari. E di certo non sono i chilometri e i nascondigli a proteggerci.

‘Adam Mazur’ parla del bene, quello che non possiamo controllare, quello che resta sullo stomaco, creandoci una vera e propria intolleranza sentimentale.

Lo spettacolo è prodotto da Accademia Perduta – Romagna Teatri in collaborazione con Ravenna Teatro

