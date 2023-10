A Leolandia Oscar per miglior spettacolo dal vivo in parchi divertimento

Il musical ‘L’Isola Perduta’ si aggiudica l’Oscar per il Miglior Show Indoor alla 22ª edizione di Parksmania Awards, kermesse internazionale che premia le eccellenze dei parchi divertimento italiani e stranieri.

Riceviamo e pubblichiamo.

Grande successo per Leolandia alla 22ª edizione dei Parksmania Awards, rassegna internazionale dedicata alle eccellenze del settore dei parchi divertimento italiani e stranieri: il parco a tema per famiglie più amato dai bambini, terzo in Italia per numero di visitatori, si è infatti aggiudicato il premio per il Miglior Show Indoor con il musical ‘L’Isola Perduta’, presentato a inizio 2023 e in scena per tutta la stagione estiva.

Il premio è stato consegnato all’art director Andrea Manenti, ideatore e regista di tutti gli spettacoli di Leolandia, nel corso della serata di gala che si è svolta presso il teatro di Movieland – The Hollywood Park a Lazise (VR) davanti ad una platea di oltre 400 addetti ai lavori e appassionati.

Questa la motivazione:

‘L’Isola Perduta’ è un racconto musicale acrobatico, con un cast di oltre 30 artisti internazionali che, tra scenografie immersive, raggi laser, effetti speciali e meravigliosi costumi, interpretano gli abitanti dell’isola. Un sapiente mix di emozioni per una produzione magistralmente orchestrata dal collaudato e affiatato team artistico di Leolandia.

Il Presidente di Leolandia, Giuseppe Ira, ha dichiarato:

Tutti i nostri spettacoli dal vivo sono prodotti internamente e siamo quindi doppiamente orgogliosi di ricevere questo premio, superando la concorrenza agguerrita di oltre 50 parchi divertimento italiani. L’intrattenimento dal vivo all’interno di Leolandia è pensato per entusiasmare tanto i bambini quanto gli adulti e diventa un importante momento di condivisione delle emozioni. Investiamo molto in questo comparto e, insieme agli altri parchi italiani, generiamo un indotto non trascurabile per il settore dello spettacolo dal vivo.

Concepito per sensibilizzare piccoli e grandi sul tema della tutela della biodiversità, lo spettacolo ‘L’Isola Perduta’ è dedicato alle avventure di una giovane ricercatrice in un’isola misteriosa, dominata da forze oscure che imprigionano l’energia e la forza vitale degli animali che la abitano.

Tra variopinti pappagalli, rettili acrobatici, animali della giungla e creature della notte, la protagonista cerca di recuperare le parti mancanti di un totem, dalla cui integrità dipende la salvezza stessa dell’isola.

In questi giorni, a Leolandia prosegue la tematizzazione di ‘HalLEOween’ che culminerà in una straordinaria giornata evento il 31 ottobre: tra dolcetti, scherzetti e altre sorprese tutte da ridere, si festeggerà l’unico Halloween a misura di famiglia fino a tarda sera, approfittando dell’apertura del parco dalle 10:00 alle 21:30, con gran finale a base di fuochi d’artificio.

‘HalLEOween’ proseguirà fino a domenica 5 novembre per poi lasciare spazio al Natale Incantato, che accompagnerà gli ospiti fino a domenica 7 gennaio 2024.