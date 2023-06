A Firenze conferenza sull’Osservatorio PREMs toscano

Il 9 giugno all’auditorium Sant’Apollonia l’evento ‘Una sanità che ascolta migliora!’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ascoltare i pazienti e le loro storie per misurare la qualità dei servizi erogati e trarne spunti eventualmente per migliorarsi.

Il senso dell’Osservatorio PREMs toscano sul ricovero ordinario, ovvero l’osservatorio che misura l’esperienza riferita dai pazienti, sta tutta qui e i risultati delle recenti analisi saranno raccontati venerdì 9 giugno dalle 9:00 alle 13:00, presso l’auditorium Sant’Apollonia a Firenze, nel corso di un’iniziativa organizzata dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con la Regione Toscana.

Titolo dell’evento: ‘Una sanità che ascolta migliora! Osservatorio PREMs sull’esperienza di ricovero’.

Interverranno in apertura il Presidente della Toscana Eugenio Giani e la rettrice della Scuola Sant’Anna Sabina Nuti. L’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini concluderà la mattinata.

Nel mezzo interverranno i ricercatori del Laboratorio MeS e tre esperti internazionali, con la possibilità dunque di confrontare la realtà toscana con quella di altre nazioni.

Nell’ordine parleranno l’economista Elke Loeffler, docente, tra l’altro, presso la Open University Business School, la Consigliera del Ministero della salute della Lettonia Vita Steina e Carlos Bezos Daleske, Amministratore delegato dell’Istitute for patient experience di Madrid.

È prevista anche una tavola rotonda in cui si confronteranno dirigenti delle aziende sanitarie toscane e dell’Azienda regionale per la sanità, del Ministero della salute e della Regione Veneto.

L’evento può essere seguito anche in diretta streaming sul canale YouTube del Laboratorio MeS al link: http://bit.ly/3Wth5Ev. Occorre iscriversi per partecipare compilando il modulo disponibile on line a questo link.