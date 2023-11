‘We women’ Colloqui di Toscana

L’iniziativa organizzata dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con la Regione Toscana

La giornata conclusiva di ‘We Women’, edizione 2023 dei Colloqui di Toscana, si è aperta questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione.

All’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con la Regione Toscana per sottolineare il ruolo delle donne nello sviluppo economico del Paese, ha partecipato anche il Presidente Eugenio Giani, intervenuto nella sessione pomeridiana.

Ha detto Giani:

Questo momento di riflessione serve sia per sottolineare per l’ennesima volta le differenze che penalizzano ancora le donne nel mondo del lavoro e le condizioni che rallentano la loro emancipazione economica, sia per proporre azioni per modificare la situazione. Il festival ‘La Toscana delle donne’ ha portato sotto i riflettori i molti aspetti della questione femminile, difficile da affrontare proprio perché molto complessa, articolata, e legata a stereotipi culturali molto radicati. L’indipendenza economica e professionale è proprio uno degli aspetti fondamentali da affrontare per permettere una reale emancipazione della donna ed se manca è un problema che riguarda tutta la società.

Massimiliano Tarantino, Direttore della Fondazione Feltrinelli, che con il suo intervento ha aperto l’iniziativa, ha detto:

L’Italia è agli ultimi posti in Europa riguardo all’emancipazione economica femminile. Se dal punto di vista dell’istruzione ragazze e ragazzi sono alla parità, ci sono invece differenze enormi nelle posizioni apicali, nelle aperture di nuove startup, nell’emancipazione per le donne. Solo una donna su tre in Italia è messa nelle condizioni di poter diventare autonoma dal proprio contesto familiare. L’Italia non è solo dietro alle realtà scandinave, ma anche a Paesi come la Francia, la Spagna o la Germania. Questo è grave, è un fenomeno che dobbiamo studiare per sostenere la politica nel dare nuova competitività alle donne. Credo sarebbe necessario intervenire fin da subito nel mondo della scuola, dove certamente è necessario introdurre l’educazione affettiva e sessuale, ma anche quella economica, per consentire a ragazze e ragazzi di partire in maniera equa rispetto al contesto competitivo che li circonda.

Ai tavoli di lavoro della sessione di oggi di ‘We Women’ hanno partecipato anche Carlo Feltrinelli, Presidente della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli; Francesca Basanieri, Presidente della Commissione pari opportunità della Regione Toscana; Vera Gheno, scrittrice e curatrice dell’iniziativa; Valentina Cardinali, responsabile della struttura Mercato del lavoro di INAPP; Lucia Rizzica, della Banca d’Italia; Flaminia de Romanis, responsabile del Team Academy di valore D e Gessica Beneforti della CGIL Toscana.,

L’iniziativa si è successivamente spostata alla libreria Red di Piazza della Repubblica per il talk pubblico dal titolo ‘Il rosa, il blu o come vuoi tu’ con Vera Gheno, Matteo Bussola, fumettista, scrittore, conduttore radiofonico, Irene Biemmi, docente di pedagogia di genere all’Università di Firenze e autrice di libri per l’infanzia e la giornalista Ilaria Solari.