Nessuna mai più, cultura e lavoro contro la violenza di genere

Oltre 600 donne si sono rivolte quest’anno ai Centri Antiviolenza del Comune, circa 50 le richieste di aiuto ogni mese: per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne presentati i dati dei CAV cittadini ed illustrate le iniziative messe in campo per contrastare la violenza di genere.

All’incontro promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità, con il Sindaco Gaetano Manfredi presenti anche Roberto Fico e Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle.