Villa Comunale Napoli, ultimata manutenzione verde e carditoie

In Villa Comunale abbiamo ultimato gli interventi di manutenzione del verde orizzontale e di pulizia delle caditoie.

Gli impianti di irrigazione sono stati quasi tutti ripristinati con nuove elettrovalvole. È stata bonificata anche l’area che era stata interessata dall’incendio. Abbiamo rimesso in sesto la Villa per restituire alla città un grande polmone verde rendendolo fruibile in questi mesi caldissimi, dopodiché partiremo con il progetto di riqualificazione già finanziato con due milioni di euro.

Anche gli altri parchi urbani, in ogni Municipalità, torneranno ad avere la cura e l’attenzione che meritano.

Abbiamo già riqualificato Parco Buglione al Vomero e completato la manutenzione di Parco del Poggio e del Parco Re Ladislao, piccolo polmone verde a ridosso della Chiesa di San Giovanni a Carbonara.

Proseguiremo quotidianamente nelle altre aree su tutto il territorio, con il supporto delle nostre aziende, delle cooperative e dei percettori di reddito impegnati in queste attività.