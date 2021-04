‘Venti Distopici’, prima presentazione della raccolta di racconti

Il 10 aprile lancio in streaming sulla pagina Facebook dell’editore Argento Vivo

Sabato 10 aprile, alle ore 16:00, sulla pagina Facebook di Argento Vivo Edizioni sarà presentata la raccolta di racconti ‘Venti Distopici’.

Moderatore William Silvestri, Direttore Editoriale Argento Vivo Edizioni.

Relatori:

Alessandro Meluzzi – Psichiatra, autore della prefazione

Mirco Tangherlini – Illustratore, autore della copertina

Raffaele Mazzei – Cantautore, autore della bonus track ‘In attesa’

Vittorio Dublino – Produttore dell’industria dei contenuti digitali, autore della postfazione

Pietro Riccio, co-ideatore della raccolta

Gli autori: Chiara Caretto, Benedetto Tudino, Toran Anderson, Cristina Biolcati, Marta Magazzini, Antonio Masullo.

L’idea del libro nasce quasi come un gioco da una chiacchierata tra il Direttore Editoriale della casa editrice, William Silvestri, e il Direttore responsabile del quotidiano online ExPartibus.

In pieno periodo di isolamento per il Covid-19, da uno scambio di riflessioni su quelle che sono le conseguenze meno evidenziate della pandemia, quelle sociali, culturali e psicologiche.

La conclusione comune è che il recupero di un’umanità messa a dura prova dalle restrizioni può essere solo affidata alla ricerca della bellezza, che si esprime nell’arte.

Piuttosto che lo scritto di un solo autore, viene scelta, non a caso, una forma di opera collettiva, quella di una raccolta di autori vari, con elaborati che avessero uno stesso filo conduttore, volto ad esorcizzare il momento negativo, ovvero il riferimento a realtà ambientate in un futuro distopico più o meno prossimo.

20 racconti, di cui i primi 10 scritti da autori che avessero già esperienza di pubblicazione e altri 10 da scegliere. Viene lanciato un annuncio per selezionare questi ultimi, che si traduce in una risposta quasi inaspettata, oltre 170 proposte.

Nel frattempo, l’opera si impreziosisce con contributi di eccellenza.

La copertina di Mirco Tangherlini, illustratore di rilevanza internazionale e di testate come il Corriere della sera, autore anche del logo ‘Anticorpi’.

Sì, perché il libro diventa la prima pubblicazione di quella che sarà una collana di Argento Vivo, ‘Anticorpi’, appunto.

La prefazione di Alessandro Meluzzi, psichiatra e volto notissimo della televisione.

La postfazione di Vittorio Dublino, produttore di contenuti digitali e vincitore per due volte del David di Donatello per gli effetti speciali.

A coronamento di un percorso che tende potenzialmente al multimediale, visti anche gli altri contributi, il brano del cantautore Raffale Mazzei, ‘In attesa’, che si potrà ascoltare grazie ad un QR Code.

Mazzei, intellettuale raffinatissimo, oltre ad aver scritto brani famosi, come ‘Costa dell’Est’, portato al successo dai Nomadi, dischi di grande impegno, come ‘Dentro Edipo’ e ‘Il nibbio’, è artista televisivo, teatrale e copywriter.

Elenco dei racconti:

Chiara Caretto, ‘Elena’

Toran N. Anderson, ‘Due mondi’

Giovanni Contino, ‘Punti di vista’

Luca Bettega, ‘Evo’

Stefania Costanzo, ‘Vampiri’

Cristina Biolcati, ‘Artelandia’

Marco Daniele, ‘Ataraxia’

Simone Colangelo, ‘La fattoria degli imbecilli’

Roberto Ferrarese, ‘Il Messaggio’

Fabio Fiorini, ‘L’alba dei condottieri’

Fabrizio Giuliano, ‘I Dissidenti’

Antonio Masullo, ‘Sette pagine’

Marta Magazzini, ‘Dove Utopia e Distopia Corrono di Pari Passo’

Lorenzo Mattioli, ‘Assistenza sanitaria’

Niccolò Mencucci, ‘Umano’

Pietro Riccio, ‘Comando vocale: richiesta di soppressione’

Massimiliano Oreto, ‘Gli Angeli di Dio’

Benedetto Tudino, ‘Canto con controcanto’

Nicola Pagan, ‘Porta a porta’

William Silvestri, ‘Fiat Lux’

Biografie autori:



Toran N. Anderson

Figlio di un diplomatico canadese e di madre italiana, ha lavorato per molti anni come curatore di musei statali e privati, acquisendo vasta esperienza nei campi dell’archeologia e della paleontologia. Ha partecipato a campagne di scavi in Etruria, in Grecia e nel Vicino Oriente, e compilato monografie riguardanti le usanze e le tradizioni di antiche comunità scomparse.

Vincitore per due volte consecutive del Premio EquiLibri, è da diversi anni al lavoro su una maestosa opera di narrativa intitolata ‘Le Città del Millennio’, composta di quattro volumi dei quali due (‘La Città dai Cento Colori’ e ‘La Città del Cielo’) sono stati pubblicati da Argento Vivo Edizioni, Seguiranno gli ultimi due capitoli, ‘Le Città Diamante’ e ‘L’ultima Città’.

Luca Bettega

Sposato, tre figli, vive a Dervio, comune affacciato sul Lago di Como. Scrive da sempre, spaziando tra horror, thriller e storie per bambini. Dopo un breve periodo sabbatico, dal 2019 si è rimesso in gioco con dei racconti finalisti a diversi concorsi letterari, tra cui ‘Esperienze in Giallo’ e ‘Giallo Ceresio’. Pochi mese ha pubblicato il suo primo romanzo ‘Pier’, edito da Argento Vivo Edizioni.

Cristina Biolcati

Ferrarese ma padovana d’adozione, è laureata in lettere, ama molto leggere e scrive poesie e racconti brevi. Collabora con alcune riviste digitali, dove scrive recensioni di libri e articoli letterari. Opere pubblicate: ‘Se Robin Hood sapesse’ (2017), vincitore del concorso Mondadori Oscar Allenamente 2017, Categoria Rosa; ‘Ciclamini al re’ (2018), vincitore del Books for Peace 2020, tema bullismo; ‘L’uomo di marmellata’ (2019); ‘Le congetture di Bonelli’ (2020); ‘Dove dormono le fate’ (2021), tutti editi da Delos Digital.

Simone Colangelo

Due volte laureato (Studi letterari, linguistici e storico filosofici, 2016; Scienze Storiche, 2019) presso l’Università degli Studi di Basilicata, è Specializzato in Public History all’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha esordito con il romanzo ‘La mia croce è ad Hammamet’, edito da Argento Vivo Edizioni, dopo aver partecipato con buoni risultati e qualche vittoria a concorsi letterari, in poesia e in prosa. Attualmente è un correttore di bozze e public historian freelance.

Fabio Fiorini

Nato in provincia di Sondrio nel 1981, vive in un piccolo paese della Valtellina, non lontano dal lago di Como. Da sempre grande lettore, ha deciso di provare a scrivere nel 2017, quando si è ritrovato tra le mani un vecchio diario di guerra appartenuto al nonno materno. Così, durante la notte, con la musica classica in sottofondo, è nato ‘Il sentiero verso casa’, il suo romanzo d’esordio, pubblicato nel 2019 da Argento Vivo Edizioni.

Antonio Masullo

Dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, si abilita alla professione forense, e riveste dal 2008 la figura di avvocato penalista. Giornalista pubblicista iscritto all’ODG della Campania, scrive per il quotidiano online ExPartibus, di cui cura la rubrica Risvegli. Ha all’attivo diverse pubblicazioni: ‘Solo di passaggio’ (2001); ‘Namastè in viaggio verso te’ (2011) e ‘Il diario di Alma’ (2012). Il suo ultimo romanzo ‘Shoah – La cintura del Male‘, pubblicato con Argento Vivo Edizioni nel 2019, ha ottenuto numerosi riconoscimenti e registrato numerose presentazioni in contesti istituzionali, fra i quali il Senato della Repubblica e il Parlamento Europeo di Bruxelles.

Lorenzo Mattioli

Quarantacinque anni, sposato con due figli, da sempre appassionato di esoterismo, fisica quantistica, escatologia. Autore del romanzo fantasy ‘Hellgate – il principio della fine’, continua da più di vent’anni a esercitare la sua fantasia guidando torme di giocatori nei classici giochi di ruolo carta e penna. Nel 2020 è tornato in libreria con il romanzo ‘Sfumature fantastiche’, edito da Argento Vivo Edizioni.

Pietro Riccio

Laureato in sociologia alla Federico II di Napoli, esperto di dinamiche dei gruppi, mutamento sociale, metodologia della ricerca sociale, metodologia e tecnica delle comunicazioni di massa. Giornalista, direttore responsabile del quotidiano online ExPartibus, ha insegnato sociologia e psicologia della comunicazione e sociologia e psicologia dei nuovi media al Master in Net Economy e tecnologie digitali, CARID per l’Università di Ferrara. Autore dell’opera di narrativa ‘Eternità diverse’, pubblicata da Vittorio Pironti, e del saggio ‘L’infinita metafisica corrispondenza degli opposti’, pubblicata da Prospero.

William Silvestri

Autore e formatore, è il Direttore Editoriale e il responsabile dell’Academy di Argento Vivo Edizioni. Il suo primo romanzo, il thriller esoterico Divina Mente (2010), è finalista al Premio Cimitile. In seguito ha pubblicato per varie case editrici i romanzi ‘Serial Kinder‘ (2015) e ‘Ci siete mai stati a quel paese?’ (2017) e il saggio sulla simbologia delle religioni ‘Chi ha paura del Serpente?’ Nel 2019 torna in libreria con il primo romanzo pubblicato da Argento Vivo, ‘Io e la mia scimmia‘. Saltuariamente e per diletto scrive di sport e di musica, sue grandi passioni, per alcune testate online.

Benedetto Tudino

Uno dei più apprezzati autori contemporanei, storico collaboratore di Gianni Rodari, si specializza in filastrocche e letteratura per bambini pubblicando numerosi testi per case editrici italiane in sinergia con l’UNICEF per progetti educativi e legati ai diritti fondamentali. Collabora con Università, Teatri Stabili, Istituti di Cultura, Enti pubblici con laboratori e lezioni sul teatro didattico. Nel 1970 fonda Giocoteatro, Compagnia di Teatro per Ragazzi, ed è tra i fondatori della Compagnia Clown Selvaggio nel 1977 e dell’Associazione Rinoceronte Incatenato nel 1989. Dopo oltre quarant’anni di pubblicazioni, nel 2019 si è legato ad Argento Vivo Edizioni, con cui ha pubblicato ‘Cantata a più voci per un pezzo di legno’ e, l’anno successivo, ‘Le parole al tempo del Coronavirus‘.

Gli esordienti

Chiara Caretto

Classe 1999, è nata a Bari e vive a Roma. Ha conseguito la maturità scientifica presso l’Istituto salesiano ‘Villa Sora’ di Frascati, periodo nel quale ha partecipato al corso di scrittura creativa Scrivere è contaminazione organizzato da Argento Vivo Edizioni. Successivamente è entrata nell’Academy di Argento Vivo, partecipando al Master in scrittura creativa. Attualmente frequenta il secondo anno del CLM Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi de L’Aquila.

Giovanni Contino

Nato a Catania trentasei anni fa, è laureato in fisica, specializzato in astrofisica e, dopo un dottorato internazionale in astrofisica nucleare e particellare e un assegno di ricerca sulla materia oscura, lavora come ricercatore sul tema delle alte energie nell’universo all’Istituto Nazionale di AstroFisica di Palermo.

Oltre alla fotografia e alla musica, è appassionato al mondo fantasy e fantascientifico e partecipa da oltre quindici anni al gioco di ruolo più famoso al mondo, Dungeons and Dragons. Nel 2017 ha ha frequentato il Master in scrittura creativa per adulti organizzato da Argento Vivo Edizioni.

Stefania Costanzo

Abita a Cesena e ha pubblicato, dietro lo pseudonimo di Constance S., i due romanzi ‘Il patto’ (2018) e ‘Fattore scatenante’ (2020), entrambi volumi di una saga di genere urban fantasy intitolata ‘La Coscienza di Cain’.

Marco Daniele

Nasce a Mottola nel 1990 e risiede a Taranto. Dopo gli studi classici si laurea in Lettere moderne a Lecce con una tesi in filologia germanica; successivamente consegue un dottorato di ricerca in Letteratura italiana contemporanea a Bari. Attualmente insegna materie letterarie nelle scuole secondarie. Lettore e spettatore onnivoro con una predilezione per il fantastico e per i drammi storici, collabora con il sito Recenserie in qualità di recensore di serie televisive.

Roberto Ferrarese

Vive in Germania, dove lavora in un laboratorio di ricerca come biologo e come illustratore scientifico. Ama i giochi di ruolo fantasy e fantascientifici ed è un divoratore seriale di libri, fumetti, e programmi TV. È sposato e papà di un bambino di dieci anni che ha la tendenza a occupare le sue giornate!

Fabrizio Giuliano

Nato a Catania, è perito informatico. Si avvicina al mondo letterario all’età di ventun anni, e nel 2010, scrive ‘Loop – il destino di Caesar’ qualificandosi secondo al concorso indetto dalla Levante Con di Bari. Nel 2019 pubblica il romanzo ‘Josh Several – la magia di Nylinne’, edito da Genesis Publishing, primo volume di una trilogia. Per la stessa casa editrice, nel 2020 pubblica il racconto ‘Esistenze Spezzate’ all’interno di un’antologia a tema Halloween dal titolo ‘Tenebrae – Verso un mondo oscuro e ammaliante’, i cui proventi della vendita verranno devoluti in beneficenza all’Associazione A.A.I.S Onlus Impresa Sociale. In cantiere ha il seguito di ‘Josh Several’, la cui uscita è prevista per l’anno 2021.

Marta Magazzini

Nata e cresciuta in Toscana, dove coltiva da sempre l’amore per la letteratura. Studentessa in lettere e appassionata di fantasy e fantascienza, passa le sue giornate fra l’editoria e infiniti mondi fantastici. ‘Venti Distopici’ è il suo esordio letterario assoluto.

Niccolò Mencucci

Una laurea specialistica in fenomenologia sperimentale, ha un contratto da collaboratore/volontario in un ufficio Anagrafe. Si cimenta nella scrittura di storie autobiografiche e, su suggerimento di colleghi e amici, si è messo in gioco inviando un racconto distopico ad Argento Vivo Edizioni. Il racconto è stato selezionato nella raccolta Venti distopici.

Massimiliano Oreto

Ingegnere Gestionale e Programmatore Informatico trentottenne, è appassionato di “conoscenza” e adora imparare sempre qualcosa di nuovo: infatti coltiva numerose passioni come la fotografia astronomica e la produzione di birra. Soprattutto però ama raccontare l’infinità di storie che gli passano per la testa, alle quali non è sempre scontato dar vita. Tutto ciò che fa, lo dedica ai suoi adorabili fan: la moglie e i suoi due bambini.

Nicola Pagan

Quarantaseienne archeologo di professione, vive nelle colline della Franciacorta.

Ha appena pubblicato il romanzo ‘Temporeale’ per la casa editrice Edikit ed è in attesa di iniziare a lavorare sul suo nuovo romanzo ‘Emphatos’ che sarà pubblicato da Argento Vivo Edizioni.

Autore della prefazione

Alessandro Meluzzi

Nato a Napoli, ma vissuto da sempre a Torino, psichiatra, criminologo, saggista, accademico, politico, personaggio televisivo italiano.

Autore della postfazione

Vittorio Dublino

Provocatore Culturale, Innovatore Digitale, Maestro degli effetti speciali per il Cinema. Più volte finalista al David di Donatello, nel 2011 si aggiudica la vittoria per gli effetti digitali del film ’20 sigarette’ e nel 2017 di ‘Veloce come il vento’.

Autore della copertina e del logo della collana ‘Anticorpi’

Mirco Tangherlini

Illustratore e infografico, con profonda conoscenza del settore medico scientifico, esperto di comunicazione e neuromarketing è stato definito, da alcuni, “brainshaker”, capace di risvegliare cervelli dormienti. Molto apprezzato anche all’estero, dove ha collaborato con Paris Match e Nature di cui ha realizzato la copertina del numero 28 agosto 2008.

Autore del brano ‘In attesa’

Raffaele Mazzei

Marchigiano, cantautore, autore televisivo, copywriter e consulente di comunicazione e di formazione eclettica: tanta gavetta nelle agenzie ma anche tanto teatro, RAI, carta stampata, canzoni. I Nomadi hanno cantato con successo il suo brano ‘Costa dell’Est’.