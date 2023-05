‘Uno, nessuno e centomila’ al Teatro al Massimo

In scena a Palermo dal 19 al 27 maggio

Torna in Sicilia lo spettacolo dei record ‘Uno, nessuno e centomila’ con Marianella Bargilli, che interpreta tutti i ruoli femminili della pièce, e Pippo Pattavina.

Lo spettacolo che ha iniziato il suo viaggio proprio nella terra di Pirandello due anni fa, qui ritorna per concludere la tournée dopo aver riscosso consensi in tutta Italia di critica e pubblico sarà in scena al Teatro al Massimo da venerdì 19 a sabato 27 maggio, ore 21:00.

Dichiara Bargilli:

Lo spettacolo concluderà il suo viaggio a Palermo dopo due stagioni molto intense una città magnifica nella quale non recito da diversi anni e nella quale torno con grandissima felicità in una terra, la Sicilia, che è da sempre vicina al mio cuore.

Mentre Pippo Pattavina sarà Moscarda, Marianella Bargilli interpreterà Dida la moglie di Moscarda, Annarosa, la figura che scompone le carte di questo ragionamento pirandelliano nei confronti dell’identità, considerata la pazza, la folle, sparerà a Moscarda ben due volte.

Un’occasione unica dunque per assistere ad uno spettacolo che rappresenta il punto più alto della riflessione di Luigi Pirandello sulla società e l’individuo, l’essere e l’apparire, la natura e la forma da lui stesso definito

più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita.

Le musiche originali sono di Mario Incudine, la regia affidata ad Antonello Capodici.

‘Uno, nessuno e centomila’

con Marianella Bargilli e Pippo Pattavina

Regia di Antonello Capodici

Musiche originali di Mario Incudine

Produzione Associazione progetto teatrando – ATA Carlentini