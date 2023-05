‘Viva la Vida! – Frida Kahlo e Chavela Vargas’ all’Off / Off Theatre

In scena a Roma dal 19 al 21 maggio

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio 2023, il sipario dell’Off / Off Theatre in via Giulia a Roma, si aprirà per l’ultimo spettacolo di stagione a cura del Direttore artistico Silvano Spada, accogliendo ‘Viva la Vida – Frida Kahlo e Chavela Vargas’, testo di Valeria Moretti interpretato dalle protagoniste Francesca Bianco ed Eleonora Tosto, che si esibiranno accompagnate dalle chitarre di Matteo Bottini.

Video di Caterina Botti e regia di Carlo Emilio Lerici, per uno spettacolo che promette emozioni e tutta la suggestione di un amore proibito, tra due donne che hanno consumato la loro vita tra arte, musica e vino.

Lo spettacolo si apre con la voce di Frida Kahlo che descrive l’amore della sua vita, il pittore Diego Rivera. Una registrazione rarissima, forse l’unica registrazione audio esistente dell’artista, che la Fonoteca Nacional del Messico ha recuperato e digitalizzato nel gennaio 2019 e che ha deciso di rendere pubblico nel giugno scorso.

Le parole sono frammenti di ‘Retrato de Diego’, un testo che Frida Kahlo scrisse nel 1949 per il marito. L’audio risale al 1953-54. Se è certo che la storia d’amore tra Frida e Diego è stata intensa e passionale, altrettanto intenso è stato l’amore e la profonda l’amicizia che hanno legato Frida Kahlo alla mitica cantante messicana Chavela Vargas.

Da qui parte la drammaturgia di ‘Viva la Vida!’: un immaginario racconto/dialogo tra Frida e Chavela, in un viaggio poetico e visionario che, intrecciando musica e teatro, conduce nella vita di due delle figure più carismatiche della cultura messicana.

Francesca Bianco, che dà voce alla pittrice, ed Eleonora Tosto al canto, che interpreta le canzoni di Chavela Vargas, accompagnate alla chitarra da Matteo Bottini, si alternano in uno scambio di emozioni e suggestioni oniriche, nelle quali arte, musica e vita appaiono imprescindibili.

