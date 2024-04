È iniziato ‘Fotografia Europea 2024’ a Reggio Emilia

La XIX edizione del Festival, in programma fino al 9 giugno, ci conduce a riflettere sui legami tra Uomo e Natura, sulle trasformazioni immaginate dagli esseri umani e sulle dinamiche per superare l’atteggiamento di predominio

Si è alzato il sipario su ‘Fotografia Europea 2024’.

Da oggi, 26 aprile, fino al 9 giugno, Reggio Emilia torna ad osservare i cambiamenti della contemporaneità attraverso gli occhi di grandi fotografi e di giovani esordienti con la XIX edizione di ‘Fotografia Europea’, il festival promosso e organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani e del Comune di Reggio Emilia, con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

La natura ama nascondersi è il tema scelto dalla direzione artistica del Festival composta, anche quest’anno, da Tim Clark, editor 1000 Words, Walter Guadagnini, storico della fotografia e Direttore di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, e Luce Lebart, ricercatrice e curatrice, Archive of Modern Conflict.

Un titolo che cerca di inglobare – recuperando il paradosso da un celebre frammento di Eraclito – la potenza di una natura che molte volte cela la sua essenza ai nostri occhi, ma che sempre più spesso la rivela in modi distruttivi, in un processo continuo che può essere inteso come un’oscillazione tra l’essere e il divenire.

‘Fotografia Europea 2024’ si propone di esplorare, attraverso le tante prestigiose mostre personali e collettive di questa edizione, le connessioni fra occultamento e scoperta che dominano il nostro rapporto con la Natura, immaginando nuove narrazioni, al di fuori di quell’atteggiamento di controllo dominante che la nostra specie esercita sul pianeta, per comprendere le dinamiche e le nuove direzioni da intraprendere.

Questa XIX edizione, composta da ben ventidue mostre in nove sedi, è caratterizzata, oltre che dalla qualità dei progetti esposti, anche dal livello degli incontri, delle conferenze, delle presentazioni di libri e dalle attività educational che verranno organizzate nel corso del festival e che rendono la vivacità culturale che caratterizza Reggio Emilia durante ‘Fotografia Europea’.

