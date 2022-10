Toscana e associazioni categoria: tavolo su caro energia e materie prime

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Aperto dalla Regione un tavolo su caro energia e materie prime insieme alle associazioni di categoria.

Ad annunciarlo il Presidente Eugenio Giani, che sottolinea

la necessità di promuovere azioni condivise per arginare al massimo i disagi sopportati in questo momento dal sistema economico e sociale.

La prima riunione è in programma il prossimo 21 ottobre.

Aggiunge Giani:

La situazione delicata che si trovano ad affrontare le imprese, in molti casi costrette a rallentare o chiudere l’attività a causa di bollette triplicate o quadruplicate, così come i disagi che stanno sperimentando molte famiglie per lo stesso motivo, impongono l’adozione di azioni comuni e concertate.

Per questo motivo ho deciso insieme alle associazioni di categoria di aprire un tavolo che servirà per valutare periodicamente lo stato del costo di energia e materie prime e assumere le azioni ed i provvedimenti più opportuni. Al tavolo siederanno anche soggetti tecnici.