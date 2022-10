‘Talk with Lino Cannavacciuolo’ al Teatro Sala Molière

In scena il 15 ottobre a Pozzuoli (NA)

Sarà di scena sabato 15 ottobre, a partire dalle ore 21:00, nel Teatro Sala Molière di Pozzuoli (NA) in Art Garage, Parco Bognar, 21, ‘Talk with Lino Cannavacciuolo’, una serata di crowdfunding per scoprire ‘Via Napoli – Da Pergolesi a Pino Daniele’, il nuovo progetto del Maestro Lino Cannavacciuolo.

L’evento sarà appunto un salotto tra amici musicisti, critici, addetti ai lavori e fan in cui ci si addentrerà in un percorso sulla cultura musicale napoletana dal ‘500 ad oggi, “da Pergolesi a Pino Daniele”, tra rivisitazioni personali di brani celebri e composizioni originali del violinista e compositore puteolano di fama internazionale, che si esibirà accompagnato da Piero de Asmundis.

La raccolta fondi per la campagna di crowdfunding prevede la sottoscrizione obbligatoria a partire da €15,00 per contribuire alla realizzazione del prossimo disco.

È possibile prenotare inviando un messaggio alla pagina Facebook ufficiale del Teatro Sala Molière o con un WhatsApp al numero 377-0888569.