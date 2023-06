Summer Camp al Club Velico Salernitano. La vela per i più piccoli

Al via dal 12 giugno e per sette settimane in collaborazione con DiPark il Campo estivo per i bambini dai 7 agli 12 anni

Si preannuncia un’estate all’insegna dello sport e del divertimento al Club Velico Salernitano per i più piccoli.

All’interno dell’attività di promozione dello sport acquatico per eccellenza e l’avvicinamento al mare, il circolo salernitano, si prepara a far partire il Camp estivo per i bambini dai 7 agli 12 anni per trascorrere la bella stagione a bordo degli optimist.

A partire dal 12 giugno e per sette settimane, i bambini tra sport e divertimento potranno imparare a vivere il mare in sicurezza divertendosi, grazie alla collaborazione che il Club Velico Salernitano ha attivato con il Parco Giochi DiPark.

Il Camp estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 16:30; i bambini la mattina scenderanno in acqua per le lezioni di vela con l’istruttore federale di terzo livello Roberto Argenzio e poi a seguire, dopo pranzo, negli spazi del circolo velico ci saranno giochi, piscina e animazione delle animatrici del parco giochi DiPark.

Ogni venerdì ci sarà il Vela Party che si svolgerà per tutti i partecipanti al Camp presso il Club Velico Salernitano per poi concludersi presso il DiPark di Via Salvatore Allende il pomeriggio. I bambini raggiungeranno la struttura con i mezzi del Club Velico Salernitano.

Sette settimane di sensibilizzazione e avvicinamento al mare rivolta ai più piccoli che si ritrovano a rileggere il territorio costiero in una chiave più dinamica e autentica.

Dopo il successo dei corsi di altura e mini-altura che riprenderanno a metà giugno per gli adulti, il Club Velico Salernitano vuole rivolgersi ai più piccoli per promuovere lo sport e avvicinare i bambini e i ragazzi, in un importante percorso di sensibilizzazione alla vela e in generale allo sport, sfruttando la preziosa risorsa che la città di Salerno dispone che è il mare.

Dice Roberto Argenzio Istruttore Federale Vela del CVS:

Il Camp estivo è un’importante occasione per scoprire il mare un’esperienza giocosa ma anche educativa. Attraverso la vela si trasmette un messaggio fondamentale di rispetto degli altri e della natura, del mare soprattutto. I bambini si avvicinano a uno sport divertendosi, una prima esperienza formativa su più temi, non ultimo quello della sostenibilità e dell’ecologia.

Dice Elena Salzano Presidente del CVS:

I ragazzi hanno la possibilità di fare un’esperienza nuova, sperimentando uno sport diverso, che possa essere poi approfondito durante l’anno. Le risposte positive che abbiamo avuto dai corsi vela rivolti agli adulti ci fanno capire che si può fare di più e che l’educazione al mare e allo sport va trasmessa fin da piccoli, permettendo ai bambini di poter approcciarsi alla vela non solo come momento di divertimento, ma anche come momento formativo per imparare a stare con gli altri e a vivere il mare e l’ambiente che ci circonda.

Per chi è interessato a ricevere maggiori informazioni sul Summer Camp di Vela, è possibile contattare la Segreteria del Club Velico Salernitano al numero 089-224096, via WhatsApp al numero +39 3515216860 o via email a info@clubvelico.sa.it.