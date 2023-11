Strade chiuse, possibili modifiche bus: vedere sito Autolinee Toscane

La FI – PI – LI tra Lavoria e l’interporto di Livorno sarà riaperta in serata

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Stanno progressivamente riaprendo le strade chiuse in queste ore per allagamenti, frane o alberi caduti. Una situazione in evoluzione continua, soprattutto per la viabilità provinciale.

Potrebbero però cambiare i percorsi dei bus. Per domani, lunedì 6 novembre, il consiglio ai pendolari ed utenti è quindi quello di consultare il sito di Autolinee Toscane, in costante aggiornamento.

I percorsi modificati interessano i territori di un po’ tutte le province, salvo Arezzo, Siena e Grosseto.

Problemi anche sulla linea ferroviaria da Prato a Vaiano e Vernio, interrotta: i viaggiatori potranno utilizzare il biglietto od abbonamento del treno per salire sui bus, anche di Autolinee Toscane.

Sulla FI – PI – LI , la strada di grande comunicazione che collega Firenze a Pisa e Livorno, AVR – che gestisce la via – ha confermato, entro la serata, la riapertura di una corsia per senso di marcia tra Lavoria e l’interporto, ramo di Livorno, unico tratto rimasto chiuso a seguito dell’evento meteo della notte tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre.

Per ragioni di sicurezza, la riapertura del tratto avverrà in modalità controllata dalle squadre della viabilità del gestore. La chiusura del breve tratto non è stata determinata da problemi idraulici della strada ma da due allagamenti che dai campi adiacenti la via per via della rottura dell’argine dei vicini torrenti, ha invaso la carreggiata.

La riapertura della seconda cordia per senso di marcia è legata al riassorbimento del livello dei torrenti ed è prevista tra lunedì 6 novembre e martedì 7 novembre.

Il resto della FI – PI – LI è rimasto sempre percorribile, anche per i continui e numerosi interventi avanti avanti ininterrottamente.