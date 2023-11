Il Vastogirardi espugna il Cannarsa: battuto 0 – 2 il Termoli

Reti di Caon e Ceccuzzi

Riceviamo e pubblichiamo.

La cura Marmorini è particolarmente efficace per il Vastogirardi che centra il suo secondo exploit consecutivo e va a far suo il derby.

Tra due squadre intenzionate a completare la loro domenica con un bottino, l’avvio è all’insegna di una lunga fase di studio con la prima occasione pericolosa che è per i padroni di casa con Corcione al 20′, la cui conclusione di forza col mancino viene sventata a terra da Ceroni.

La risposta altomolisana si palesa un minuto dopo e porta al vantaggio ospite: su rimessa laterale di Camara, la palla finisce a Caon che controlla la sfera, si gira e trafigge Lombardo.

L’ex Hernandez Perez prova a spaventare i gialloblù al 24′, ma la sua conclusione dal limite finisce in corner da Ruggieri. Tre minuti dopo, invece, è decisivo Lombardo – l’estremo di casa – con un intervento di rilievo sul colpo di testa di Caon messo in moto da Iacullo.

Al 29′ si guadagna gli applausi il termolese Sicignano con una sforbiciata su invito di Grossi, ma la palla sorvola abbondantemente la traversa. L’ultima occasione pericolosa della prima frazione è per i rivieraschi con un tiro a giro di Rinella al 34′, la cui corsa termina particolarmente distante dallo specchio della porta.

Nella ripresa, forte del vantaggio, la formazione gialloblù prova ad accelerare ulteriormente rendendosi pericolosa con un diagonale di Caon, che termina di poco fuori.

Al 57’ a provarci è Ceccuzzi, messo in moto da Caon, ma Lombardo para. Un minuto dopo si fa vedere Iacullo con un sinistro che si spegne sul fondo. L’ex Hernandez Perez prova a rianimare i padroni di casa sul capovolgimento di fronte, ma la sua sortita è deviata in corner.

Caon, autore del primo gol, serve in profondità Ceccuzzi che brucia tutti e mette a segno il suo primo gol stagionale. A quel punto il Termoli finisce sulle gambe, anche se gli adriatici ci provano sino alla fine: all’82’ si fa vedere Maiorino con un tiro a giro alto, due minuti dopo, Gabrielli si mangia le mani, sbagliando letteralmente a porta vuota l’occasione per riportare i suoi in carreggiata, su cross di Vitiello.

Poi, nel recupero, al 92′ si fa vedere ancora una volta Hernandez Perez con una bella giocata, il cui esito però non ha la stessa fortuna estetica.

Al triplice fischio, così, il Vastogirardi può gioire e proiettarsi sul derby di domenica al ‘Di Tella’ contro il Campobasso.