Sicurezza trasporti Toscana: Baccelli scrive a RFI e ANSFISA

L’Assessore chiede un incontro congiunto in cui fare il quadro sui livelli di sicurezza in Toscana, sui programmi e le possibili azioni future

L’Assessore regionale alla mobilità e ai trasporti, Stefano Baccelli, ha scritto una lettera a Trenitalia, a Rete Ferroviaria italiana e all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ANSFISA, per richiedere chiarimenti sulla sicurezza dei trasporti su ferro in Toscana.

Scrive l’Assessore Baccelli:

È necessario fare il quadro sull’effettivo stato di sicurezza dei treni e dei convogli in marcia, ma anche delle linee ferroviarie, dei dispositivi di regolazione e segnalazione del traffico ferroviario e del rispetto delle verifiche di sicurezza effettuate sul territorio toscano.

Quella richiesta è una ricognizione a tutto tondo che l’Assessore motiva richiamando i vari episodi che nel corso dell’anno hanno destato preoccupazione tra i cittadini e i lavoratori.

Tra questi cita il deragliamento di un treno passeggeri, avvenuto il 20 novembre scorso, nel comune di San Giuliano Terme (LU) lungo la linea Pisa – Lucca, ma anche un principio di incendio verificatosi a febbraio a Viareggio e il deragliamento ad aprile a Firenze Castello e a maggio a Firenze Romito.

Sintetizza l’Assessore:

Insomma, nel corso dell’anno vi sono stati vari episodi per cui mi preme ritornare sul tema della sicurezza dei trasporti su ferro.

Ecco la conclusione della sua lettera:

Per questo motivo sono a richiedere anche la possibilità di un incontro con i gestori del servizio e dell’infrastruttura, nonché con la competente direzione di ANSFISA, in modo da condividere lo stato dell’arte, i programmi e le possibili azioni future.

I destinatari della sua lettera sono Luigi Corradi, Amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Sbrisciglio, Amministratore delegato di Trenitalia e Pier Luigi Giovanni Navone, direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.