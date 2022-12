Scuola Lazio, Valeriani premia i cortometraggi su ambiente e rifiuti

Gli studenti protagonisti di ‘Ri-Movie Ciclo’, la campagna di sensibilizzazione della Regione Lazio

Questa mattina, 7 dicembre, l’Assessore regionale al Ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani, ha premiato 200 studenti delle scuole superiori di Roma e del Lazio, che hanno partecipato alla seconda edizione del progetto ‘Ri-Movie Ciclo’, la campagna di educazione ambientale promossa dalla Regione per sensibilizzare i giovani sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti e sul rispetto del patrimonio naturale.

Conduttrice della manifestazione l’attrice Carlotta Rondana, che ha presentato la cerimonia di premiazione svoltasi al Teatro Anfitrione di Roma.

Con il progetto ‘Ri-Movie Ciclo’, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale GMA e l’Istituto Cine-TV ‘Roberto Rossellini’, sono stati scritti e prodotti cinque cortometraggi da parte degli studenti degli istituti superiori.

Dalla raccolta differenziata alla gestione dei rifiuti, fino alla promozione di un’economia circolare, sono stati diversi i soggetti su cui si sono cimentati i ragazzi, scegliendo liberamente il genere cinematografico preferito: commedia, drammatico, documentario.

In particolare, gli studenti hanno curato tutte le fasi di realizzazione del cortometraggio: sceneggiatura, regia, recitazione, riprese e montaggio.

A ogni gruppo è stato inoltre assegnato un tutor per garantire un supporto in ogni momento della produzione, oltre ad un attore per la recitazione e un operatore per le riprese.

I licei e gli istituti superiori che hanno preso parte alla campagna di educazione ambientale hanno ricevuto in premio una targa ricordo, mentre i 200 studenti coinvolti hanno ritirato un attestato di partecipazione.

Oltre alla manifestazione ‘Ri-Movie Ciclo’, la Regione ha promosso altre iniziative a favore delle scuole del Lazio, come il progetto di Capitan Ambiente, con lezioni, fumetti e cartoni animati destinati agli alunni delle elementari, e il bando regionale da 500.000 euro per sostenere il programma Scuole Plastic Free negli istituti superiori e nelle università.

Dichiara Massimiliano Valeriani, Assessore regionale al Ciclo dei rifiuti: