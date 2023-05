Quando sopraggiunge una crisi

Uno spunto riflessivo per i momenti difficili della vita

Il viaggio nell’Esistenza costringe, tutti noi, ad incamminarci lungo percorsi che sono contrassegnati da svolte, da cambiamenti, a volte dolci, a volte amari e dolorosi.

Tutto ciò avviene dal momento della nascita all’ultimo dei nostri giorni, attraverso le differenti età della vita.

Il cammino è spesso fatto di ostacoli, in taluni casi aggirabili od evitabili ma, in altri, che appaiono come burroni inaffrontabili, precipizi superabili solo con decisioni ad alto rischio.

Strapiombi insondabili, distese pianeggianti e abissi sconosciuti si palesano davanti ai nostri occhi in tempi e in modalità differenti.

Ogni produzione di vertigine creata da un cambiamento è una crisi in atto, come accade in modo del tutto naturale, ma impietosamente inaspettato, nell’adolescenza e nella svolta successiva, durante l’ingresso nel periodo post-adolescenziale.

La crisi è quindi messa in atto da una metamorfosi dolorosa, come quella che avviene quando ci si accorge che il tempo è ormai in discesa.

Sia nell’adolescenza, come nella presa di coscienza di un orizzonte ormai alle porte, è la metamorfosi del corpo a creare conflitto nella mente.

I sentieri si dilatano, o si restringono, oppure ancora cambiano di colpo direzione, e si rimane spaesati, conturbati, impreparati, a volte pietrificati.

Siamo tutti principianti di fronte ai cambiamenti dolorosi e prepararsi prima, anche se la prevenzione psicologica e filosofica non risolve tutto, è sempre buona cosa.

Resta aggiornato sui Programmi Gayatri