Pulcinella, Fabio Da’ath, Castaneda, don Juan e i 4 nemici dell’uomo

Penziere mieje, levàteve sti panne, stracciàtev’ ‘a cammisa, e ascite annuro. Si nun tenite n’abito scuro, tanta vestite che n’avit’ ‘a fa? Menàteve spugliate mmiez’ ‘a via, e si facite folla, cammenate. Si sentite strillà, nun ve fermate: nu penziero spugliato ‘a folla fa.

Ci sono luoghi incantati, che, oltre ad essere pregni di vibrazioni ed energia, trasmettono insegnamenti in grado di consentire, all’avventore di turno, di vivere esperienze suggestive ed indescrivibili.

Osservare oche e nutrie che giocano nelle acque del Rio Grassano e si cibano di ciò che trovano, seduti sotto un albero, che con i suoi rami offre un’ombra ristoratrice, è un’esperienza che, vista con gli occhi di Giordano Bruno, può essere definita paradisiaca, rilassante e manifestazione palese che Dio è in ogni cosa.

Qui non occorre parlare, perché certi silenzi, soffiando come il vento, sembrano foglie d’amore che, nel tempo in cui si apre un tulipano, volano lontano. Notare, in questa perla naturalistica, un piccolo fiore che linfa e destino premono affinché sbocci, spalanchi i petali e crei la bocca di un cratere, è un miracolo alchemico ricco di significati.

Questo luogo incantato, incastonato in una suggestiva valle, grazie alle sue infinite sfumature di verde, alle molteplici varietà di piante e fiori, alle acque del fiume e alla caratteristica fauna che lo popola, regala continue scoperte ed emozioni costanti nel tempo e ricorda sia i paesaggi mozzafiato del Sud America, che i paradigmi, le idee e la filosofia dello scrittore peruviano Carlos Castaneda.

La magia del sito, i profumi della natura, gli accostamenti con i panorami latinoamericani e con l’intellettuale naturalizzato statunitense, inebriano così tanto la mia mente che, a pochi passi dalle rive del corso d’acqua, mi addormento all’ombra di un albero, che sembra cullarmi delicatamente.

La sua benevolenza mi induce anche a sognare e questo mi dona un’estasi profonda, perché le visioni oniriche proteggono la mia salute psichica, riequilibrano la mia sfera emotiva, alleviano lo stress e sconfiggono l’ansia.

Una situazione meravigliosa, perché mi fa volare verso un ambiente incontaminato in cui la fanno da padrone sia i silenzi assordanti, che le intense melodie di tamburi, flauti di canna, arpe, violini e canti che accompagnano le danze del bestiame e del coyote.

Come sempre, il fraterno amico Fabio Da’ath vive con me tutto ciò che l’esperienza onirica, con grande indulgenza, mi offre, compreso l’inaspettato appuntamento con il sensitivo Gustavo Rol.

Nell’imbatterci in lui, con straordinaria emozione, scopriamo che ci accingiamo a vivere un’esperienza che Fellini non riesce a portare a termine, l’incontro con Carlos Castaneda e con alcuni misteri che lo sciamanesimo, gelosamente, custodisce.

Ed ecco giungere un uomo maturo, dai lineamenti regolari e dagli occhi che sembrano fonti nelle cui acque silenziose e serene si specchia il cielo, e che ospitano e visualizzano esternamente l’anima.

Dopo le presentazioni di rito, il sensitivo esordisce:

Cari Fabio, esimio Pulcinella, Carlos è qui per raccontarvi del suo rapporto con un noto sciamano, un indiano Yaqui dello stato di Sonora, nel Messico settentrionale. Vi prego di ascoltarlo con attenzione, perché, tra le guise delle sue parole, sono nascoste diverse verità utili per la vostra crescita individuale e per il vostro cammino verso la sorgente.

Lo scrittore, con voce espressiva ed armoniosa e un sorriso genuino e garbato che incoraggia l’ascolto, attacca:

“L’uomo, avviandosi sulla strada che conduce alla meta, spera in una ricompensa che non può concretizzarsi mai, perché non sa nulla delle difficoltà insite nell’imparare. Comincia lentamente ad apprendere, ma presto entra in conflitto con i suoi pensieri. Inizia ad aver paura, perché ciò che acquisisce non è mai quello in cui spera, o che immagina. Ogni passo che compie, per istruirsi, si trasforma in un nuovo compito. Il timore che prova aumenta implacabilmente ed inflessibilmente. Il suo scopo diventa un campo di battaglia”.

In un primo momento, mi lascia basito, perché quando gli chiedo di chiarire quali siano, anziché rispondermi, afferma che deve passare molto tempo prima che io possa ben comprendere e caratterizzare tali antagonisti, e, solo poi, fornisce una vaga considerazione. Nell’aggiungere che quando un uomo comincia ad imparare non sa con chiarezza quali siano i suoi obiettivi, il suo scopo è imperfetto e il suo intento è vago, non mi consente di superare le mie perplessità.

Ricordo bene come egli riesca ad introdurmi, prima nel momentaneo imbrunire, poi in quella frattura dell’universo tra crepuscolo e tenebra, che consiste in un mondo diverso da quello noto ai sensi. Mentre colloquiamo, usa la locuzione “Uomo di Conoscenza”, espressione che suscita in me una forte curiosità e, con insistenza, lo invito a spiegarmene il significato.

Il nostro intenso dialogo, nel proiettarmi in una realtà differente da quella a cui sono abituato, è veramente costruttivo. Una bevanda calda a base d’erbe, che sorseggiata lentamente è in grado di riscaldare delicatamente i nostri cuori, interrompe, a tratti, la conversazione. Don Juan la gusta alternandola a lunghe e cadenzate boccate di fumo, che aspira da una pipa artigianale, come fosse un sacro rito che gli permette d’incontrare se stesso.

Ho un ricordo bellissimo del nostro primo approccio, perché ci consente un profondo dialogo, in cui, oltre a trasmettermi insegnamenti colmi di spiritualità ed intensità, mi permette di accedere all’universo conoscitivo degli sciamani. Nella sua dimora, che come le caverne iniziatiche, è sempre semibuia, conversiamo accomodati nella classica posizione yoga nota come Padmâsana.

Carlos rendendosi conto del nostro crescente interesse, con gioia prosegue:

Cari miei, don Juan, dicendo che l’uomo si imbatte nel primo dei suoi nemici naturali, enfatizza l’emozione primaria di difesa, la paura appunto, che definisce un avversario terribile, traditore e difficile da superare, che si nasconde ad ogni svolta della strada, in agguato in attesa della preda. Se l’individuo, atterrito dalla sua presenza fugge, l’antagonista smette di cercare.

Chi scappa per il terrore, non impara e non diviene un uomo di conoscenza. Può essere borioso, innocuo o spaventato, ma, in ogni caso, giunge alla sconfitta. Il suo primo nemico, accortosene, pone fine ai suoi desideri. Chi, invece, vuole sovrastare la paura, deve sfidarla e, a dispetto di essa, imparare, quindi compiere il passo successivo, il susseguente e ancora il consecutivo.

Essa deve essere completa, non si deve fermare, questa è la regola! Prima o poi giunge il momento in cui il maggiore nemico, decidendo di ritirarsi, consente all’uomo di sentirsi sicuro di sé, rafforzare il suo intento e percepire che l’apprendimento sta per smettere di essere un compito terrificante.

La fase iniziale del cammino che conduce alla conoscenza e che si dipana per gradi, si esaurisce con la disfatta rapida ed improvvisa della paura; trionfando su di essa si resta liberi per tutto il resto della vita, perché si acquisisce una lucidità mentale tale da cancellarla.

Miei cari, don Juan, lentamente e con gesti quasi rituali, mette nelle mie mani la sua pipa, chiedendomi di essere profondamente concentrato mentre la custodisco e di prestare attenzione perché qualsiasi gesto malaccorto può costare la vita a lui o a me. Rassicuratosi che io la salvaguardi come da sue istruzioni, beve un po’ del suo infuso e riprende ad erudirmi.

Lo sciamano spiega:

“Caro Carlos, l’uomo, a questo punto, conosce e sa come soddisfare i propri desideri, percepisce che una limpida lucidità circonda ogni cosa e sente che nulla si nasconde, può, quindi, anticipare i nuovi passi dell’apprendimento. Siamo nella fase in cui incontra il suo secondo nemico, la chiarezza mentale che si realizza con grande difficoltà, che dissolve la paura, ma che, al contempo, può accecare, perché induce a non dubitare mai di sé, a far credere di poter fare tutto ciò a cui si aspira, perché consente di vedere ogni cosa con linearità. È il momento in cui l’individuo mostra grande coraggio e non si ferma davanti a nulla, ma è un atteggiamento erroneo perché manifestamente incompleto.

Se ci si arrende a questo falso potere, cedendo al secondo nemico, si inizia a brancolare sulla via che porta alla conoscenza. La persona che procede a tentoni su questo percorso si affretta quando dovrebbe attendere o è paziente quando dovrebbe essere celere. Nel procedere in tal modo, giocoforza, inizialmente impara in modo maldestro, poi, ormai incapace, smette di apprendere”.

Miei cari, credetemi, don Juan possiede un’energia indissolubile, giacché continua a subissarmi di profondi concetti e di parole caratterizzate dall’intensità e dalla magia insita nelle manifestazioni terrene del Divino.

Lo sciamano, infatti, aggiunge:

“La lucidità sconfigge l’uomo, non lo uccide, ma ne blocca qualsiasi tentativo inteso al raggiungimento della condizione di Uomo del Sapere. Ed ecco che ci si trova ad un bivio che non prevede altre scelte, per cui si può diventare o un guerriero vivace o, in alternativa, un pagliaccio; ciò nonostante, questa, che si ottiene a caro prezzo, non si trasforma né in oscurità e né in paura. L’uomo, nonostante sia supportato da essa finché vive, non è in grado né d’imparare né di bramare alcunché.

Se vuole evitare la sconfitta, deve fare come con la paura, ossia sfidare la lucidità ed usarla solo per vedere, aspettare con tranquillità e ponderare a lungo prima di muoversi e, soprattutto, convincersi che sia quasi un errore. Prima o poi si accorge che non è altro che un abbaglio e, ormai, supera il suo secondo nemico, ponendosi in una posizione in cui nulla può nuocergli, facendo sì che essa divenga vero potere.

Siamo nella fase in cui l’individuo pensa di poter fare tutto ciò che vuole. Oltre a controllare il suo alleato, per il quale ogni desiderio è un ordine, vede tutto ciò che lo circonda. Il potere è il più forte tra tutti i suoi nemici, dunque la cosa più facile consiste nell’arrendersi; dopo tutto, egli ora è veramente invincibile, esercita l’azione di comando, inizia con il correre rischi calcolati e finisce con il creare regole, perché è un padrone.

A questo stadio del percorso, non si accorge di essere messo alle strette e circondato e, improvvisamente, perde la battaglia. Il suo rivale, invece, raggiunge l’obiettivo, lo trasforma in un uomo crudele e capriccioso che non perde né la lucidità e né il potere. Colui che si lascia sconfiggere dal potere, perisce, senza sapere veramente come tenerlo in pugno, perché esso è solo un fardello sul suo destino. Chi non ha il comando su di sé, non può sapere quando e come usarlo. La sconfitta da parte di uno qualsiasi di questi nemici è definitiva e, una volta che ha preso il sopravvento, non c’è nulla che si possa fare. Chi si lascia sconfiggere non riesce a vedere il proprio errore, né a correggersi, quindi, cedendo, è spacciato.

Se ci si fa accecare temporaneamente dal potere e poi lo si rifiuta si continua a combattere per cercare di diventare un uomo di conoscenza. La disfatta giunge quando si smette di tentare.

Per assoggettare il potere deve rendersi conto che è solo apparentemente in suo possesso, quindi, tenendo in pugno, con cura e con fede, le attuali conoscenze, deve stare sempre in guardia. Se riesce a comprendere che questo unito alla lucidità senza l’autocontrollo, sono peggio degli errori, è capace di gestirli, sa come e quando usarlo e, di fatto, lo sconfigge.

Giunto ormai alla fine del suo percorso di apprendimento, si imbatte, quasi senza alcuna avvisaglia, nell’ultimo dei suoi nemici, il più crudele di tutti, il solo che non può essere dominato completamente, ma solo scacciato: la vecchiaia.

Ora non prova né paura, né impaziente lucidità mentale, ma solo un irresistibile desiderio di riposare. Se si arrende totalmente alla voglia di lasciarsi andare e dimenticare, se si adagia nella stanchezza, perde l’ultimo combattimento ed è ridotto ad una creatura debole e vecchia, priva di lucidità, potere e conoscenza.

Invece, spogliandosi del suo affaticamento e affrontando il suo destino, può essere considerato Uomo di Conoscenza, pur se soltanto per il breve attimo in cui riesce a battere il suo ultimo ed invincibile nemico.