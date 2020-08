Pulcinella e Fabio Da’ath: dialogo a più voci sulla cecità

Stamattina ricordo nitidamente quanto accaduto la notte appena trascorsa, quando, forse il caldo, forse i pensieri, forse per ingannare le lancette dell’orologio, ho deciso di scrivere.

Scrivo? E che scrivo si nun ghiesce niente? ‘e ttre d’ ‘a notte, stanco, che ha da asci’? Veco ca perdo ‘o tiempo inutilmente: ma, senza suonno, comme aggi’ ‘a durmi’? E sto screvenno ‘a n’ora, a tiempo perzo: ‘a n’ora sciupo a carta, ghiengo ‘a penna e scrivo e scasso senza fa’ nu vierzo.

Che tengo ‘ncapa, segatura o vrenna? So’ ddoie quartine, manco nu sunetto. Aggio pigliato ‘a carta e ‘aggiu stracciata, ma po’ me so’ pentuto dint’ ‘o lietto. N’ora a penza’: «Si chelle erano belle?!» E aggio passato ‘o riesto d’ ‘a nuttata, mettenno assieme tutte ‘e ccartuscelle.

Nel percepire che la notte amplifica il silenzio, stanco dell’inganno senz’affanno del buio, decido di tornarmene a letto. Spengo le luci e mi distendo su quel materasso che spesso, anziché lasciarmi a metà del guado, mi fa attraversare il fiume e raggiungere, tra le due sponde, quella pregna di conoscenza. Giaciglio che, di sovente, navigando piano, nell’aria calda dell’estate, mi traghetta verso interessanti e profondi sogni.

In questa cornice serena, come fossi un pianeta, tra il desto e l’addormentato, esco e rientro nell’ombra, dormiveglia che mi spinge sia verso la realtà che vivo ogni giorno, sia verso la tanto desiderata consapevolezza. Uno stato di torpore in cui la mente, ormai fuori dal mio controllo, vagando autonomamente, ricerca le verità anelate.

Sento improvvisamente suonare, in modo limpido ed acuto, il videocitofono e, stropicciati gli occhi, scendo dal letto e vado a rispondere.

È Fabio Da’ath che mi chiede di aprire perché, non riuscendo a dormire, vuole passare il tempo in compagnia di qualche interessante conversazione. Contento per l’inattesa visita, apro il cancello sulla strada e la porta di casa e, nella penombra del salotto, lo invito ad accomodarsi.

Discorriamo in modo superficiale osservando le parole che, volando come le foglie, lasciano un delicato profumo di distacco. Continuiamo a chiacchierare sino a che ci appare l’ombra del cugino di Raimondo di Sangro, il Cavalier Luigi d’Aquino, nobile vissuto nel diciottesimo secolo, che vanta, tra l’altro, di essere il maestro di Cagliostro.

Felice per ciò che sta accadendo e manifestando la mia proverbiale disinvoltura, lo prego di sedersi accanto a noi e lui, conservando il suo innato aplomb, ci regala un parco sorriso.

Fabio, fortemente emozionato, gli chiede se preferisca restare nella penombra o passare alla luce artificiale e lui, di rimando, risponde che predilige la prima, perché utilizzando la mente, anziché il corpo, il suo processo sensoriale garantisce la percezione e la visione reale delle cose.

Infatti, per parlare di esoterismo, tenendo conto che il mondo spirituale spalanca le porte di un cosmo capovolto rispetto a quello che l’occhio osserva, l’uomo necessita di cospicue capacità intuitive ed immaginative.

La luce, oltre ad essere un archetipo, si distingue in fisica ed esoterica o iniziatica.

La fisica è quella che Gesù, già Luce del Mondo, dona al cieco di Betsàida, anziché ai ciechi di cuore.

Giunsero a Betsàida, dove gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Allora preso il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?». Quegli, alzando gli occhi, disse: «Vedo gli uomini, poiché vedo come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente e fu sanato e vedeva a distanza ogni cosa. E lo rimandò a casa dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio» Mc 8,22-26.

Quella esoterica o iniziatica, oltre ad essere invisibile ed illimitata, rappresenta il paradigma universale della divinità. È l’elemento spirituale che, occupandosi del caos, dell’oscurità originaria, mediante il Tutto, delimita, in confini prestabiliti, le tenebre dell’ignoranza.

A tal proposito, il Cavaliere cita Platone, il quale ritiene che ciò che vediamo con gli occhi non è altro che l’ombra della luce vera, mentre la vera luce è rappresentata dal mondo delle Idee eterne, che funge da sede della Verità.

Il filosofo greco, superando i limiti del sensibile, si riempie della Luce del Vero ed individua uno strato superiore della realtà. Egli, scoprendo l’iper-luce delle Idee, dei concetti universali, scorge un livello dell’essere nuovo e pieno di profondi significati.

Fabio, rendendosi conto che lo spettro non vuole aggiungere altro, dichiara:

Per i buddisti, la Luce, sul sentiero che conduce alla realtà assoluta, equivale alla conoscenza della verità e al superamento del mondo materiale; essa, spesso, è oscurata dalla benda che copre lo sguardo dell’uomo privo di occhi per vedere e di orecchie per udire.

Anche nella Kabbala ebraica la luce originaria incarna la divinità. In ambito giudaico – cristiano la luce, oltre a possedere qualità proprie, non è affatto concepita come emanazione del Sole. Nella Creazione, la separazione fra luce e tenebre è la pimandria manifestazione di Dio.

Ascoltate le parole del mio amico, intervenendo garbatamente e, tenendo alta l’attenzione di entrambi, affermo:

Per ambire alla trasmutazione, al mutamento, al miglioramento è necessario rimuovere la benda che impedisce la vista, perché chi è cieco, poiché non conosce la verità, non è in grado di sostituire, con le conoscenze e con i sensi, quella luce che permette agli occhi di osservare, in modo intenzionale, ciò che accade sia nella realtà assoluta che in quella relativa.

I giocatori, infatti, possono leggere innumerevoli libri, imparare infinite mosse, ma tutto ciò è utile solo per conoscere le consuetudini e le regole che governano sia il gioco degli scacchi che il mondo in cui viviamo, le quali, nonostante siano indispensabili per entrambi, da sole non bastano.

Lo spirito del Cavaliere, mentre ascolta il mio racconto, annuisce e, una volta che ho terminato, ci chiede di accogliere, con il dovuto riguardo, l’ombra di un Maestro spirituale esperto in risveglio della consapevolezza, un mistico, mai nato e mai morto sulla terra, poiché l’ha solo visitata, un profondo osservatore dell’animo e dell’essere umano: Osho.

Improvvisamente, mentre il suono circolare ed armonioso di un tampura indiano crea una magica atmosfera, appare una sagoma dalla lunga barba, dallo sguardo capace di manifestare tutta la saggezza di questo mondo, di osservare orizzonti di pura bellezza e di fissare l’interlocutore con teneri e magnetici occhi che riescono a penetrare nel cuore dell’osservatore alla stessa stregua di un puntatore laser.

È impossibile descrivere cosa emani il mio cuore mentre mi accingo a ricevere il nuovo arrivato.

Fabio, accortosi del mio stato confusionale, mi viene aiuto, ma non riesce ad evitare quel caratteristico balbettio figlio del timore reverenziale.

Entrambi, seppur emozionatissimi, mettiamo a proprio agio il visitatore, sia perché la nostra educazione ci induce a farlo, sia perché siamo desiderosi di guadare il fiume che ci conduce al perfezionamento.

Lo spettro di Osho, resosi conto del nostro profondo turbamento, esclama:

Chi, invece, ha la vista offuscata dalla benda, non è in grado di coglierla.

Chi possiede occhi per vedere, comprende che la verità dimora dappertutto, nel vuoto, nell’assenza della forma, in ogni molecola di ciò che ci circonda, in ogni particella che pervade lo spazio.

La conoscenza non può coesistere con l’ignoranza, l’intuizione della realtà dell’esistenza non può convivere con la cecità, la consapevolezza non può coabitare con l’inconsapevolezza. L’umanità è immersa in una vasta cecità: io lotto sia contro un’inconsapevolezza enorme che contro le tenebre.

Lo spirito di Luigi ci avvisa di prestare attenzione al prossimo ospite, il famoso scrittore portoghese José Saramago. Come per incanto, delicatissime e soavi note, generate dalle corde di un’invisibile chitarra lusitana, creando una piacevolissima atmosfera, scortano l’ingresso dell’ombra del premio Nobel per la letteratura.

Saluto il nuovo invitato con genuina e profonda gentilezza, lo prego di sedersi accanto a noi e lo invoglio ad aggiungere un mattoncino alla nostra conversazione.

Perfettamente a suo agio, asserisce:

Cari miei, tenendo conto dell’argomento principe della vostra conversazione, poiché l’uomo è ancora orbo, vi parlo del mio romanzo ‘Cecità’.

In un tempo e in un luogo indefinito, un automobilista, fermo con la sua auto al semaforo, improvvisamente non vede più nulla. Affetto da una malattia particolare, poiché vede tutto bianco, è accompagnato prima a casa e poi dall’oculista. Nello studio medico trova un vecchio con una benda nera su di un occhio, un ragazzino strabico, con una donna, e una ragazza dagli occhiali scuri.

L’oftalmologo, visitatolo, non riesce a trovare una spiegazione per quella misteriosa disfunzione, anzi, ne viene contagiato insieme a tutti i pazienti che sono nella sala d’attesa. Quando l’infezione inizia ad espandersi in maniera capillare, il governo decide di mettere i malati in quarantena, che, divisi in gruppi e rinchiusi in edifici fatiscenti, tornano al loro stato primitivo.

Fra di loro c’è una donna che non si comporta come una non vedente, poiché è contemporaneamente dappertutto, aiuta a caricare e si comporta come se guidasse gli uomini.

La moglie del medico, l’unica immune dall’invalidità, per restargli accanto, si finge inferma e viene internata con lui in un ex manicomio. Lì ritrovano il primo cieco e la consorte, la ragazza dagli occhiali scuri, il vecchio con la benda nera e il ragazzino strabico, tutti colpiti dal morbo contratto nello studio oculistico.

Inizialmente la distribuzione degli alimenti avviene in modo regolare, ma, ben presto, i minorati si ritrovano abbandonati a se stessi perché, eccezion fatta per la moglie del medico, la patologia si diffonde in tutto il paese. All’interno dell’ex ospedale psichiatrico, un gruppo di ciechi malvagi, per ricattare ed ottenere potere e vantaggi, s’impossessa di tutte le razioni di cibo provenienti dall’esterno. Nel corso di uno stupro collettivo, però, la moglie del medico riesce ad uccidere il capo dei ciechi spietati.

Un’altra donna, nel tentativo di renderli inoffensivi, appicca il fuoco ad un mucchio di coperte nella camerata. Le fiamme, sfuggendo ad ogni controllo, finiscono con l’avvolgere tutto l’edificio. Mentre molti muoiono, il gruppo della moglie del medico riesce ad uscire e, finalmente all’esterno, la donna si rende conto dei danni causati dall’epidemia. La città è in uno stato di totale abbandono: defunti per strada e gruppi di ciechi che, oltre ad occupare le case altrui, lottano, l’uno contro l’altro, per assicurarsi le vivande disponibile.

Il gruppo della moglie del medico cerca di organizzarsi e riacquistare la dignità sottratta durante la reclusione e, nel frattempo, tra i membri s’instaurano amicizia e collaborazione. A loro si unisce un randagio, il cane delle lacrime, attirato dal pianto della donna. Nel finale, tutti guariscono, senza alcuna ragione apparente, proprio come si erano ammalati, all’inizio della vicenda.