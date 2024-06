Reatino, bando da 265mila euro per interventi di miglioramento sismico

Rinaldi: ‘Progettazione mirata per una rinascita culturale dei territori’

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio ha pubblicato la gara di progettazione per gli interventi di miglioramento sismico della sede del Municipio di Cittareale in provincia di Rieti, insieme con il Museo Tito Flavio Vespasiano e il Museo Arti e Tradizioni Popolari.

L’importo complessivo è di oltre 265mila euro.

Nel bando sono previsti l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, la progettazione esecutiva, la redazione della relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori per il miglioramento sismico delle strutture.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo 15 luglio e l’aggiudicazione della gara terrà conto del criterio dell’offerta più vantaggiosa, che sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Ringrazio i tecnici dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e il Direttore per il lavoro che svolgono quotidianamente. Parliamo di un’importante risposta per il Comune di Cittareale, colpito durante il sisma del 2016. La Ricostruzione dei territori deve ripartire anche dai luoghi simbolo della cultura e questa è la dimostrazione. Stiamo procedendo con delle progettazioni mirate e logiche per ridonare a questi territori delle opportunità di crescista e sviluppo anche sotto la chiave culturale. C’è ancora molta strada da fare, ma i presupposti che sia quella giusta ci sono tutti.

Lo ha dichiarato Manuela Rinaldi, Assessore regionale ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture.