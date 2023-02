Porte del Pasubio, convegno con architetti Gibello e Fontana

In programma il 17 febbraio al Palazzo Cordellina a Vicenza

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 17 febbraio 2023, alle ore 15:00, a Vicenza – Palazzo Cordellina, Contrà Riale, 12, è previsto l’incontro ‘L’architettura dei rifugi di alta montagna all’affacciarsi del terzo millennio’ con gli architetti Luca Gibello e Giovanni Fontana.

L’evento fa parte del ciclo di otto dibattiti realizzati con l’obiettivo di entrare nel vivo dei temi trattati dalla mostra ‘Porte del Pasubio 1916 – 2022. Dalla città della guerra al Rifugio Papa’, visitabile fino al 26 marzo 2023.

Tutti gli altri appuntamenti

L’architetto Giovanni Fontana, progettista dell’ampliamento del Rifugio Papa e past president della sezione Cai di Schio, racconterà come sono stati eseguiti i lavori di ampliamento del Rifugio Papa e secondo quali criteri costruttivi. Un progetto che è stato pensato non per incrementarne la ricettività, ma per aumentare i servizi, una nuova cucina e degli spazi per gli operatori. I lavori hanno avuto una durata di circa tre anni, concentrati nei mesi estivi, da luglio a settembre.

L’architetto Luca Gibello, Dottore di ricerca in Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica e dal 2012 fondatore e presidente dell’associazione culturale ‘Cantieri d’alta quota’, parlerà dell’evoluzione, negli ultimi vent’anni, delle soluzioni progettuali relative alla costruzione dei rifugi alpini.

Una breve storia di com’è cambiato, nel tempo, il paradigma tipologico e costruttivo di queste strutture, anche in rapporto alle mutate esigenze dell’utenza. Tenendo sempre conto della peculiarità ed unicità del modello ricettivo dei rifugi, che non deve mimare quello degli alberghi e dei bed and breakfast presenti in bassa valle.

Il convegno è realizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana e con l’Ordine degli Architetti di Vicenza.