Piante in classe, risultati prima sperimentazione al Saffi di Firenze

Appuntamento il 26 aprile

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Le piante da interno amiche della salute degli studenti.

Saranno presentati mercoledì 26 aprile 2023, alle ore 11:00, presso l’aula magna dell’Istituto Saffi di Firenze, in via del Mezzetta, 15, i risultati della prima sperimentazione in Italia condotta in ambiente scolastico sull’efficacia di alcune varietà di piante per migliorare la qualità dell’aria.

La ricerca, promossa da Coldiretti Toscana, Istituto di Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, IBE – CNR, in collaborazione con l’Istituto Saffi di Firenze nell’ambito di una collaborazione più ampia con l’Ufficio Scolastico Regionale che ha permesso, già a partire dallo scorso anno scolastico 2021/2022, di portare nelle scuole di ogni ordine e grado progetti didattici e percorsi formativi tenuti dalle imprese agricole che hanno già reso partecipi, solo quest’anno, oltre 20 mila alunni.

Alla presentazione parteciperanno Stefania Saccardi, Vicepresidente regionale ed Assessora all’agroalimentare e Alessandra Nardini, Assessore regionale a istruzione e formazione, Fabrizio Filippi, Presidente Coldiretti Toscana, Giorgio Matteucci, Direttore IBE-CNR, Rita Baraldi di IBE – CNR Bologna, Roberto Curtolo, Dirigente Ufficio Ufficio Scolastico Regionale, Francesca Lascialfari, Dirigente scolastico Istituto Alberghiero Saffi e Nada Forbici di AssoFloro.