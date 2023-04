Open call per la terza edizione di R-Evolution

Nuove opportunità in ambito internazionale per artisti under 35

Riceviamo e pubblichiamo.

Parte la terza edizione di R-Evolution – Le pratiche teatrali oltre il Sud, progetto dedicato ad artisti, autori e creativi under 35, che darà l’opportunità a giovani drammaturghi, registi, attori, produttori/organizzatori, scenografi, graphic designer, che vivono in aree geografiche marginali e/o in territori socialmente fragili, di vivere un’esperienza artistica in ambito internazionale.

R-Evolution promuove un percorso professionale nell’ambito della creazione contemporanea, favorendo il dialogo interculturale e l’empowerment delle carriere di giovani artisti.

Attraverso un ciclo di residenze creative, incontri e confronti, da realizzare nei paesi partecipanti al progetto, con il supporto di tutor, gli artisti avranno la possibilità di ideare un progetto da presentare nelle sedi dei partner, nell’ambito di un Festival diffuso, che sarà il punto di approdo finale del percorso intrapreso.

R-Evolution è realizzato dal Nuovo Teatro Sanità di Napoli in partenariato con Sardegna Teatro, Scena Nuda, Festival Primavera dei Teatri, Centro cultural Recoleta (Argentina), FIBA festival (Argentina), Teatro Regional Biobío (Cile), Santiago Off festival (Cile), INAE (Uruguay), Implosivo Arte Escenicas (Uruguay), Festival Brújula al Sur (Colombia), Artemrede (Portogallo), Município de Torres Vedras (Portogallo), Zoukak Theatre (Libano), Théâtre El Hamra (Tunisia), con il supporto del Ministero della Cultura (MiC).

È possibile partecipare al bando, inviando la propria candidatura all’indirizzo email info@revolutionproject.eu entro e non oltre il 6 maggio 2023.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://revolutionproject.eu/