Ostia (RM), D’Amato inaugura Reparto di Terapia intensiva al Grassi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato ha inaugurato il nuovo Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Grassi di Ostia a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione finanziati dalla Regione Lazio con oltre 2 milioni e 300mila euro.

Grazie a questo intervento sono stati realizzati all’interno del reparto di terapia intensiva 9 posti letto aggiuntivi, per un totale complessivo di 19 posti letto.

Nel progetto di riorganizzazione è stata prevista anche la creazione di 12 nuovi posti letto nel reparto di Sub-intensiva e la contestuale riorganizzazione dei percorsi interne al DEA del Pronto Soccorso. Lavori che termineranno il prossimo autunno.

Al taglio del nastro e alla successiva visita del Reparto sono presenti anche il Direttore generale della ASL Roma 3, Francesca Milito, il Segretario Generale del Ministero della Salute, Giovanni Leonardi e Tommaso Petroni, Direttore dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale del Consiglio dei Ministri.

I lavori eseguiti consistono nella Ristrutturazione e Ampliamento del Reparto di Terapia Intensiva, già esistente al Piano Primo del POU GB Grassi. L’Ampliamento è stato realizzato annettendo al nuovo reparto alcuni spazi adibiti precedentemente a depositi.

La ristrutturazione integrale del Reparto ha dato origine ad un nuovo layout distributivo. Sono stati modificati ed ottimizzati tutti i percorsi e gli altri spazi interni, da adibire alle varie funzioni. Il reparto, che adesso può contare su 9 posti letto aggiuntivi, è stato dotato delle più moderne attrezzature elettromedicali.

Ha dichiarato l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato:

Questa è una giornata importante per Ostia, perché il Grassi inaugura una terapia intensiva completamente rinnovata che lo renderà più efficiente. Potenziare la rianimazione in un ospedale come il Grassi di Ostia è strategico per tutta la rete e conferma il processo di modernizzazione e di innovazione tecnologica in atto nelle strutture regionali.

Desidero ringraziare tutti i medici, gli infermieri e il personale sanitario che in questi anni di pandemia con un lavoro straordinario sono riusciti a garantire la migliore assistenza con grande professionalità.