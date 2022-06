Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La ASL Roma 6 non ha inviato o redatto alcun questionario inviato alle famiglie con disabili per le valutazioni sui caregiver.

Nello specifico si tratta di un questionario per l’erogazione dei fondi per la disabilità, ma le ASL non sono state interessate nella realizzazione e nell’invio di questi questionari.