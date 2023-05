Oroscopo dall’8 al 14 maggio 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni per la settimana dall’8 al 14 maggio.

Al centro troviamo le questioni di cuore e le relazioni, per capirci, il mondo di Venere, che nel segno del Cancro, è tenera, sensibile, piena di amore assoluto ed agisce sull’intuito.

I segni d’acqua e di terra sono fortemente protetti; il Sole in Toro garantisce passionalità a tutti i segni di terra; la terza decade dei segni di fuoco è sostenuta fino al 16 del mese dalla protezione di Giove. Molto nervosi i Cancerini che, per colpa di Marte nel segno, rispondono a tutte le sollecitazioni esterne.

Tante giornate intense per tutti. Martedì 9 maggio una congiunzione Sole – Urano in Toro cambierà molti progetti o le famose ‘carte in tavola’; non opponiamoci, è inutile.

Mercoledì 10 maggio la Luna si congiunge a Plutone in Acquario; le insofferenze a lungo trattenute esploderanno sia a livello sociale che personale.

In ultimo, sabato 13 maggio un trigono Venere con Saturno porterà a qualcosa di positivo per le donne, un passo in avanti per la loro visibilità sociale e la sicurezza.

Ariete

Cari Ariete, i pianeti nel segno del Cancro a voi quadrato parlano di tensioni e responsabilità, potremmo pensare anche ad un periodo di difficoltà economica. Opportuno ponderare ogni decisione.

Sforzatevi di essere sinceri in amore. Per i single è il momento di rimettere in moto la macchina relazionale e scoprire chi si sta interessando a voi. Marte vi rende ribelli e un po’ infantili nel fare la parte di chi vuole essere accontentato ad ogni costo. Magari un tantino di responsabilità in più vi aiuterà a passare velocemente questo periodo.

Toro

Cari Toro il vostro compleanno è davvero generoso con voi, siete ben messi sul lavoro, Marte e Venere sono in aspetto positivo e i sentimenti sono fonte di gioia e soddisfazioni.

Per chi cerca casa, da vendere o comprare, è ottima la giornata di venerdì 12 maggio, che potrebbe essere risolutiva per molte questioni immobiliari. Martedì 9 le coppie prenderanno una decisione per il futuro: una convivenza, un figlio, il matrimonio, passi importanti, insomma. Chi cerca l’anima gemella farà incontri passionali nei giorni 13 e 14 maggio.

Gemelli

Cari Gemelli, parola d’ordine della settimana sono le pubbliche relazioni, non vi mancheranno occasioni e iniziative, molte delle quali andranno in porto.

In amore è un buon periodo per progetti condivisi, siate elastici, con novità imprevedibili che possono portare inaspettatamente delle sorprese molto valide. Venerdì 12 maggio Plutone e la Luna favorevoli vi rendono desiderosi di sentimenti più profondi e di esperienze più costruttive. La settimana iniziata con una Luna nervosa si distende con un bel weekend.

Cancro

Cari Cancro, un Cielo estremamente armonico vi sostiene, Marte vi regala la spinta per superare le difficoltà, Venere vi dona la determinazione e non vi fa rinunciare ai vostri obiettivi. Anche sul lavoro molti di voi otterranno una promozione o una proposta interessante. Potreste risolvere vecchie questioni legate alla casa, ad un trasloco.

Domenica 14 maggio affrontate, se dovete, dei chiarimenti, affidatevi alla coscienza e con la grande forza d’animo che vi sostiene e che avete dentro di voi, risolvete vecchie e annose questioni: è il momento giusto.

Leone

Cari Leone, al riparo dagli sguardi indiscreti godetevi i vostri affetti più intimi, attenzione solo a Mercurio retrogrado, che potrebbe creare qualche noioso problema finanziario, anche se di poco conto.

In amore le recenti amicizie possono divenire una storia vera e continuativa o passare a vecchie esperienze. Giovedì 12 e venerdì 13 maggio sono giornate molto proficue; regalatevi una bella vacanza in famiglia nel fine settimana, tra poco Giove diventerà ostile e non sarà più il tempo degli svaghi.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio vi favorisce con accordi e contratti, che vi regaleranno una nuova vita. Mercoledì 10 maggio è ottimo per gli incontri di lavoro. Un periodo difficile sta per finire e molte soluzioni vi saranno offerte da Marte, che, in sestile, vi dona spigliatezza e voglia di fare.

Nella coppia consolidata si sta cercando di risolvere una questione e finalmente potreste chiarirvi con la persona amata. Aspettatevi qualche novità su una situazione che da tempo vi impensierisce e che ora potete permettervi di affrontare in modo diretto e coraggioso.

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra ostinazione vi premierà in questa settimana con i primi risultati e tante soddisfazioni. Le vostre iniziative in campo lavorativo saranno prese in considerazione.

Positivo anche l’amore, con nuovi progetti di coppia. Buone notizie tra venerdì 12 e sabato 13 maggio, quando avrete prova di una vera e grande amicizia.

Sfoderate il vostro miglior sorriso contro le piccole noie quotidiane, sarà la miglior risposta per le vostre giornate. Non sperperate per il gusto del bello o della moda, il momento non è adatto alle spese pazze.

Scorpione

Cari Scorpione, Venere e Marte positivi in Cancro vi donano quella tenerezza che tenete nascosta, ma che ora desiderate mostrare. Questa settimana la Luna vi aiuta a prenderete decisioni importanti per il futuro: seguite il vostro istinto e non sbaglierete.

Mercoledì 10 maggio è una giornata importante per i sentimenti, le relazioni, gli affetti; parlate sinceramente alle persone su cui sapete di poter contare. Intessere relazioni durature è molto importante in questo periodo.

Sagittario

Cari Sagittario, la compravendita di una casa, una convivenza, cambiare lavoro, ecco le cose di cui discutere questa settimana e su cui prendere decisioni.

Mercurio, Venere e Giove sono favorevoli e dovete fare scelte di fondo, non più procrastinabili. Sul lavoro è il momento di dare sfogo alle vostre passioni; molto bolle in pentola e nella vostra mente, non fatevi guidare dalla paura, prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno, ma sappiate che ora è il momento di agire.

Capricorno

Cari Capricorno, questa settimana sarete cauti, prudenti, ma indecisi, Mercurio positivo sblocca situazioni difficili nel lavoro e in amore. Rafforzate un atteggiamento serio per le nuove situazioni che dovete affrontare con grande serenità, cercando di capire bene la direzione da prendere.

Siate leggeri e più positivi verso un passato che vi ha visto superficiali e poco inclini alle responsabilità. Non preoccupatevi, il senso di colpa svanirà presto, intanto rimandate le decisioni importanti se non siete sicuri.

Acquario

Cari Acquario, affrontate tutto ad un passo alla volta, uscirete dalle incertezze delle ultime settimane con piacevoli sorprese e tanti progetti per il futuro.

Venerdì 12 maggio le situazioni ambigue si dissolveranno. Positivo anche l’amore, che si rianima, per chi ha iniziato una nuova storia. Nuove frequentazioni vi doneranno spensieratezza e passione.

Questa settimana sarà utile non agitarsi di fronte a decisioni da prendere e questioni da affrontare; fate conto sulla vostra razionalità, che è un bene non comune, senza farvi travolgere dalle emozioni.

Pesci

Cari Pesci, la settimana vi vede brillanti e creativi, con tanto buonumore ed entusiasmo. Potrete volare verso i vostri sogni. La Luna vi darà la capacità di raggiungere i vostri obiettivi, con cambiamenti totali: azzardate.

Le coppie stabili pensano al matrimonio, alla nascita di un bimbo o all’acquisto di una casa: provate, se ve la sentite. Mercoledì 10 e giovedì 11 maggio, i sentimenti e i colpi di fortuna sono in primo piano. In tutti i campi potete fate passi importanti, quelli che credete più adeguati.