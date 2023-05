Oroscopo dal 29 maggio al 4 giugno 2023

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni dal 29 maggio 4 giugno 2023. La prossima settimana i movimenti degli astri sono positivi per l’Ariete e ilLeone, pesanti per lo Scorpione e i Pesci.

Il Sole è sempre in Gemelli e regala a tutti una qualche leggerezza. Marte ricarica i segni di fuoco di una buona grinta e Venere in Cancro fa vivere momenti di tenerezza e sintonia in amore, per i segni d’acqua e di terra.

Domenica 4 giugno avremo la Luna piena della Fragola, momento intenso e semi estivo, che anticipa il solstizio d’estate, che cambierà tante cose.

Ariete

Cari Ariete, ottime notizie, Venere ostile in Cancro a fine settimana passa in Leone con il risultato che non vi sentirete più incompresi in coppia e in famiglia. Marte positivo risveglia la vostra iniziativa e determinazione per realizzare qualcosa che vi preme: il momento buono è ora, agite.

In amore procede bene per single che sapranno decidere su chi puntare. Sul lavoro il momento è troppo calmo per voi che desiderate il movimento, l’importante è non perdere i contatti con conoscenti e persone che vi potranno essere d’aiuto fra qualche settimana.

Toro

Cari Toro, la Luna Piena vi parla di trasformazioni, in particolare per la seconda decade. Urano vi suggerirà un nuovo modo di vivere le situazioni, sia di coppia, che di lavoro. Giove e Venere positivi vi spingono ad essere premurosi con le persone amate.

Avrete un lungo fine settimana sereno, tutto in relax come piace a voi. In famiglia c’è un problema da risolvere al più presto. Anche nel lavoro tante piccole soddisfazioni. Assicuratevi che i messaggi scritti arrivino integri e alla persona giusta. Giovedì sarà una giornata confusa.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna Piena del 4 giugno nel vostro segno parla di ripartenze e tante novità, di nuove esperienze lavorative e di amore con la persona giusta. Il Sole nel vostro segno vi rende irridenti e trasgressivi. In questo periodo dell’anno brillate di una luce particolare e la parola chiave della settimana è raccogliere quanti più consensi possibili, per capitalizzare in piena estate; del resto non avrete alcuna difficoltà a farlo. Unico neo, attenzione alla voce e ai raffreddori delle prime vie respiratorie, siete cagionevoli.

Cancro

Cari Cancro, tutto bene sul lavoro. Grazie a Venere nel segno vi sentite veramente splendidi, state vivendo giorni pieni di dolce furore, che vi donano tanta serenità. La settimana, poi, parte anche con un potente trigono da lunedì 29 maggio che vi può regalare un’occasione imprevedibile che si ripropone, un incontro inatteso, che vi renderà felice, o che vi farà ritrovare un oggetto caro che sapevate perduto. In amore alcuni avranno un certo desiderio di “mettere le radici”. Saturno, intanto, vi rende più consapevoli di cosa volete fare del vostro futuro.

Leone

Cari Leone, da martedì 30 maggio con Mercurio positivo tutto sarà possibile, anche la Luna Piena vi chiede di dare spazio ai sentimenti. Marte è pura energia; mi raccomando, gestitela bene.

Siete esplosivi e determinati, ma evitate di apparire arroganti e sprezzanti, riuscirete comunque a farvi seguire dagli altri. Sia lo studio che il lavoro sono ben messi e importanti, ottime occasioni per chi sta cercando casa o vuole risolvere un problema immobiliare. Ci sarà una grande occasione di cambiamento, con la possibilità di un lavoro in un’altra città.

Vergine

Cari Vergine, questa settimana Mercurio vi farà aprire i cordoni della borsa, e le finanze ne risentiranno, la situazione migliorerà grazie a Giove, che sarà portatore di grandi novità positive e occasioni di guadagno.

Dovete essere più realisti, in particolare venerdì, quando potrete coronare un piccolo desiderio o fare un incontro di quelli che lasciano il segno. Non siate timorosi, ma sereni. I single non rifiutino un invito ad inizio settimana: potrebbe arrivare da una nuova amicizia, che si trasformerà in amore.

Bilancia

Cari Bilancia, troverete la stabilità economica che state cercando da tempo, soprattutto i liberi professionisti e gli imprenditori; comunque buone notizie questa settimana per tutti. Dovrete misurare le parole sia in amore che sul lavoro.

Tanti impegni busseranno alla vostra porta, dovrete essere reattivi e pronti a tuffarvi in questo mare di buone occasioni. Possibili nuovi incontri, che potranno essere utili a breve termine per i vostri progetti di realizzazione personale e di carriera. Costruite qualcosa di duraturo con il vostro amato bene.

Scorpione

Cari Scorpione, settimana frenetica. Avere la Luna, Giove, Nettuno e Venere armoniosi, che portano armonie e speranze, potrebbe essere faticoso, bello, certo, ma stressante.

Da giovedì 1° giugno, sarà necessaria una decisione importante dal punto di vista lavorativo. Prendetevi un giorno di riposo all’aria aperta o qualsiasi distrazione utile. Con la Luna Piena nella casa dei soldi e del lavoro è un momento ricco di soddisfazioni. Anche alcuni problemi legali potranno essere risolti. Avrete voglia di amare e di tenerezza sia che siate in coppie che che siate in cerca dell’anima gemella.

Sagittario

Cari Sagittario, martedì potrebbe esserci un rinnovo, una firma per un contratto; il lavoro può arrivare da un momento all’altro per uno strano periodo che vi coinvolge del tutto. Siete pronti a progettare un viaggio che desiderate da tempo, in un luogo pieno di fascino.

La Luna Piena nel segno vi rende birichini. Tra sabato e domenica la passione salirà; tra molte coppie, grazie a Marte, potrebbe essere facile cercare l’avventura e, purtroppo, pensare di vivere una realtà aumentata e risvegliarsi con qualche veleno.

Capricorno

Cari Capricorno, se vi sentite incompresi nella coppia riguadagnerete posizioni velocemente. Il sorriso è tornato insieme al vostro ottimismo, la voglia di fare non manca. È iniziato un momento di crescita in campo economico, tanto che è possibile avere sorprese positive sul lavoro.

Venerdì e sabato alcuni vedranno la realizzazione di un sogno, anche d’amore, come, ad esempio, avere un figlio, grazie ad una Venere che vi fa desiderare l’amore. Ai nati gli ultimi giorni del segno un nuovo passaggio di Plutone regalerà un ricordo che è divenuto realtà.

Acquario

Cari Acquario, la prossima settimana è complessa, ma per voi non difficile da gestire. Marte opposto in Leone vi fa perdere le staffe e dire cose sgradevoli. La prima parte della settimana è serena, anche mercoledì e giovedì aspettatevi qualcosa di bello, grazie alla presenza di Mercurio.

Sempre legati alla vostra privacy e alle vostre radici, senza perdere i vostri spazi, in questa settimana siate più disponibili al dialogo, ma collaborativi, accogliete gli altri e confrontatevi, nascerà sicuramente una bella amicizia.

Pesci

Cari Pesci, nella settimana si aprirà un’occasione da gestire con rigore, non fatevi coinvolgere nel vortice dei tanti impegni, che dovete essere bravi ad afferrare al volo, senza dubbi o riluttanze. Agguantate tutto quello che vi arriva.

Un bellissimo trigono, positivo per voi segni d’acqua, a inizio settimana, potrebbe farvi innamorare o darvi soddisfazioni che pensate di non poter più avere.

Mercurio, invece, potrebbe farvi fare spese pazze per progetti di coppia. I single progetteranno il futuro e, in campo lavorativo, troveranno una soluzione.