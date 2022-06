Oroscopo dal 13 al 19 giugno 2022

Insieme a rimirar le stelle

La settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 giugno vede il Sole attraversare gli ultimi dieci gradi del segno dei Gemelli, la terza decade riceverà anche il trigono di Mercurio e Saturno, riuscendo a incantare e comunicare alla grande.

Il 14 avremo la Luna piena in Sagittario con importanti influssi che, vedremo, determineranno l’estate 2022.

Aspetti importanti

Il Sole in Gemelli per tutta la settimana sostiene i nati della terza decade che, con il trigono di Saturno, saranno fortunati in ambito professionale e sociale.

Il 13 Mercurio fa felicemente ritorno nei Gemelli, dove il pianeta si esprime con la forza dell’intelletto, il pensiero si fa rapido e curioso, valido aiuto per comunicare a livelli superiori.

Il 14 la Luna è in Sagittario, opposta al Sole, il plenilunio sostiene i segni di fuoco, formando aspetti con Giove e Marte, la comunicazione sarà colorita e gioviale. Le considerazioni che sapranno guardare oltre danno valore a tutto ciò che davvero conta, che abbia un senso ed un fine preciso.

Il 16 il Sole sarà il vero protagonista del cielo, si troverà in trigono a Saturno ma in quadratura a Nettuno, esprimendo così una netta preferenza per una logica forse arida, ma preferibile ai sogni impossibili del pianeta delle illusioni.

Il 18 Venere e Saturno si troveranno in quadratura tra loro, indicando uno scontro tra forma e sostanza, un rifiuto per le cose inutilmente pesanti, le relazioni già traballanti, i legami già compromessi, troveranno il loro epilogo.

Il 19 Venere, in sestile con Nettuno, fa sognare e immaginare qualcosa di bello, di importante. Attenzione a cosa sogniamo, potrebbe avverarsi, e non essere proprio ciò che volevamo ci accadesse.

Ariete

La settimana è fortemente positiva per voi amici dell’Ariete, in più anche la fortuna del plenilunio che, il giorno 14 formerà in ottimo aspetto, rendendo ancora più positive e importanti certe promesse. Insomma, tutto sembra lasciar presagire dei momenti per crescere e diventare grandi, grazie anche a Giove nel vostro segno, magari raccogliendo la sfida di qualcuno che avrà voglia e bisogno di stimoli e di cose nuove.

Dal 13 Mercurio vi renderà molto più connessi al tutto, in vena di discorsi e di parole. Ci sarà chi aspira a situazioni stimolanti, a lasciarsi alle spalle certi pesi per immaginare qualcosa di migliore.

Amori e sentimenti funzioneranno quando Saturno proverà a spostare all’indietro la vostra attenzione, ma ecco che subito qualcuno vi ricorderà dell’importanza di un futuro fatto apposta per essere condiviso.

Toro

Amici del Toro la pacatezza è un’emozione per voi, ma ci sono volte in cui, se è il destino a prendersela comoda, allora diventa meno facile accettare certe evoluzioni. In questa settimana di Giugno Saturno è retrogrado, vi impone attese e tempi lunghi proprio come una la crescita interiore.

Per fortuna la presenza, proprio nel Toro, di una bellissima Venere e di quel Mercurio che riprende a funzionare, faranno sì che voi siate più disposti ad accettare, ad accogliere realtà e ritardi. Tra il 18 e il 19 potrete desiderare di sognare, avrete bisogno di nuvole colorate e non di piccole stanze, e le passioni vi daranno ragione.

Concluderete il periodo in esame con una nota positiva, con un certo ottimismo e con giudizi che faranno benissimo al cuore.

Gemelli

Mercurio riparte alla grande, questa settimana, il 13 saprete reagire, e Saturno aiuterà la seconda decade, spiegandovi progetti e cose future che sembrano meno vicine, che si allontanano un po’, e rendono importante soprattutto il presente. Verso mercoledì avrete le energie migliori, sarete più solidi, più decisi.

Giusto in tempo per affrontare al meglio il plenilunio del 14, in cui sarete chiamati ad accettare la dura realtà. L’amore vivrà un momento felice e fortunato, Giove e Mercurio saranno uniti da un bel sestile. Ma le buone notizie non sono finite, la dolcissima Venere sarà tra le vostre stelle, rendendo leggero e veloce il modo di amare, di sedurre, tutto in puro stile estivo.

Attenzione, però, alle illusioni, a quei miraggi destinati a inquinare i sogni, quando la nebbia di Nettuno entrerà a breve nei vostri pensieri.

Cancro

Per voi amici Cancerini questa settimana di giugno sarà soprattutto fatta di attesa, di osservazione, ascoltando quel Saturno, che racconta di cose e di persone che non decidono, che si prendono una pausa dal fare. Mercurio vi aiuta a raddrizzare i pensieri e le visioni, Venere terrà accesa in voi la voglia di fare cose speciali, uniche, andando contro le indecisioni o quell’immobilismo cronico che lo stesso Saturno vi propone.

Dovrete, insomma, contare su voi stessi per non lasciar spegnere questo inizio d’estate, per far sì che gli entusiasmi non si nascondano mai veramente tra le pieghe dell’incertezza. Dal 19 in poi, però, tutto si farà meno noioso e più movimentato: Venere accenderà i sogni migliori da quel momento favorendo un dialogo sempre intelligente.

Leone

La settimana è perseverante, immutabili le intenzioni, che saranno il segreto per un periodo che ha bisogno di voi, che vi chiederà di non smettere mai di credere in certe cose, che vi chiederà di lottare per ciò che amate. Contate, insomma, sull’immensa amicizia di Giove, che va a gonfie vele, fatelo soprattutto quando Mercurio, abile e amico, vi spiegherà perché vale la pena di non mollare, di non smettere di costruire.

Voi amici del Leone, invece, tenete alto l’ottimismo grazie a Giove e alla capacità di nutrire i sogni, le speranze, perché questo farà la differenza. Venere, infine, si trasformerà in una forza amica, in una esperienza migliore, specie con il lavoro e i progetti.

Vergine

Per voi, amici della Vergine, Mercurio, garantisce la giusta energia, la necessaria solidità per fare ogni cosa come piace a voi, al netto di errori o di scuse. Quel Mercurio che vi farà ripartire, trasmettendovi passione e intensità, spostando ancora una volta la migliore attenzione sul destino, sulle cose che dovrete e potrete fare.

La Luna Piena del 14 vi svela piccoli e grandi segreti che vi aiuteranno a capire, e forse accettare, qualche novità, qualche situazione che è maturata. Talmente tanto da rendere poi possibile una giornata fatta di grandi intese e di amori che funzionano.

Il 19 Giove e Mercurio si parleranno con l’intenzione di farvi capire, di spiegarvi al meglio ogni compito, dando la giusta importanza e priorità alle cose, al riparo da eccessi, Voi fidatevi della luce e della sua ovvia bellezza.

Bilancia

Mercurio, amici della Bilancia, dal 13 vi invia un messaggio di logica, di buon senso, di cose che funzionano. Voi usate semplicemente la testa, rinunciando a quegli esercizi di perfezione e di estetica che in questo momento non vi servirebbero affatto, ma che al contrario complicherebbero il presente.

Il 14 il plenilunio vi spiegherà che cosa correggere di certi atteggiamenti o look. Tra il 18 e il 19, invece, riuscirete a dire davvero addio alla severità di Saturno, votandovi alla fantasia di Nettuno e alla passione di Plutone, un esercizio non da poco, ma che vi darà tantissimo in termini di emozione.

Altra buona notizia, quando Venere entrerà anch’essa in trigono, regalandovi la migliore energia possibile, rendendovi coraggiosi e ambiziosi con i pensieri. Giugno vi regalerà il sestile tra Venere e Giove, confermando come tanta buona forza sia meritata e giusta.

Scorpione

A giugno vi toccherà, amici dello Scorpione di dover scegliere la trama di questo presente, di essere protagonista delle decisioni del momento, dunque preparatevi. Mercurio in questa settimana non sarà più opposto, farà ripartire il dialogo, spiegando, e chiarendo ogni cosa e verità. Saturno, poi, dalla quadratura, cercherà di seminare un po’ di confusione dentro di voi, perché se la mente non sarà più veloce, più chiara, non prendetevela più di tanto.

Intanto ricordate che avrete spesso a che fare con persone in cerca di fantasia, di sogni ad ogni costo, insomma meglio non imporre o non forzare certe regole, una logica che non sarebbe di certo capita e apprezzata. Dai blocchi di Mercurio alle avventure della Luna Piena il futuro sarà palese e per questo voi dello Scorpione sarete soddisfatti.

Sagittario

Guardate a Mercurio e ai suoi spostamenti, amici del Sagittario, quel pianeta che vi metterà di nuovo davanti persone e realtà dal giorno 13, e che vi chiederà di non essere pigri, di vivere fino in fondo realtà e situazioni che si ripresentano, e che hanno bisogno di essere guardate e gestite più da vicino, con occhi nuovi e un giudizio più sereno.

Dimostrate meno rigore o rigidità, fatelo per non assecondare un Saturno che esagera, che perde di vista certi riferimenti. La Luna Piena del 14, che si formerà in Sagittario, vi imporrà interessanti considerazioni, e dal 18 Giove e Mercurio, in sestile, vi renderanno facili e interessanti gli amori, le intese e le empatie anche con chi amate.

Sarete amati anche voi in modo passionale, profondo e completo, accettatelo, è ciò di cui avete bisogno.

Capricorno

In questa settimana di giugno gli Astri, amici del Capricorno, vi daranno l’occasione giusta per trovare un buon compromesso con voi stessi, con i vostri limiti e capacità. Saturno vi sottrae energia e chiarezza, imponendovi un momento fatto di riflessione, di considerazione, di ripiegamento su voi stessi.

Per contro, dal 13, potrete contare su un Mercurio amico e funzionante, e comprenderete meglio ogni cosa, ogni situazione o eventualità. Affrontate il tutto con curiosità e senza peccare di perfezione. Fatelo soprattutto tra il 16 e il 18, quando Saturno compirà aspetti con il Sole e con Venere, spingendovi forse a ricercare l’entusiasmo, chiedendovi uno sforzo di fiducia verso il destino

Acquario

In questa settimana di giugno avrete dalla vostra parte numerosi astri: Marte e Giove in sestile, Mercurio, Sole e Venere in trigono, eppure Saturno, in Acquario, vi sottrarrà sicurezza, voglia di fare e di proseguire, meglio usare il momento per esplorare nuovi percorsi, per sperimentare qualcosa di alternativo, di possibile, in fondo il coraggio per fare cose diverse proprio non vi manca.

Percepirete, dentro di voi, nuove curiosità, messaggi alternativi, qualcosa da accogliere e da osservare da un punto di vista costruttivo. Da valorizzare anche il messaggio del plenilunio che, il 14, definirà con chiarezza e onestà quali sono i sogni e le ambizioni che vi sostengono. Tra il 16 e il 18 non sarete disposti a comportarvi come vi viene richiesto, dunque attenzione alla qualità dei rapporti.

Pesci

Giugno, cari amici dei Pesci, vi obbligherà ad usare la mente, vi sfiderà a farlo grazie alla quadratura di Mercurio, le persone intorno a voi vi imporranno riposte, reazioni e piccole scelte. Ma ci sarà spazio anche per i giudizi, quelli buoni e necessari, quelli che la Luna Piena del 14 renderà così attuali, così urgenti. A inizio settimana qualcuno inizia a rispondere, a reagire in modo preciso, e vi sono chiari segnali di situazioni che agiscono e verso le quali dovrete dimostrare interesse, coinvolgimento.

Dal 14 non abbiate paura di inventarvi un percorso, di provare a stabilire progetti rispetto ad un futuro che si avvicina, perché quello sarà il tempo in cui farlo, quello che meglio illuminerà dettagli e criticità. Un momento speciale per amori e complicità lo avrete il giorno 19 con l’accordo tra Giove e Mercurio, a cui poi seguirà tutta l’energia di un Sole estivo in caldo e generoso trigono. Approfittatene.