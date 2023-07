Nappi su rogo a campo rom di Giugliano in Campania (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Non era difficile prevedere l’ennesimo rogo di rifiuti nella zona in cui si trova il campo rom di via Carrafiello a Giugliano.

La Regione continua ad essere sorda alle nostre denunce sulla necessità di sgomberare quelle che sono vere e proprie ‘bombe ad orologeria’ per la salute dei cittadini e per l’ambiente.

Attendo ancora risposta alla interrogazione presentata sullo stato di attuazione del progetto Abramo, finanziato dalla Giunta regionale per 864mila euro.

Mentre voglio pure ricordare che la Lega ha presentato da anni un progetto di legge per lo sgombero degli accampamenti abusivi e la riqualificazione di vaste aree della Campania che versano nel più totale abbandono e degrado.

Ma la Regione non fa altro che continuare a voltarsi dall’altra parte, come se il problema non esistesse, o peggio, come accade per la Terra dei fuochi, come se l’emergenza fosse stata già risolta da tempo.