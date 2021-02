Napoli: Vomero spaccato in due per la potatura degli alberi

Riceviamo e pubblichiamo.

Proteste e polemiche al Vomero, quartiere collinare partenopeo, per una potatura delle alberature stradali effettuata, a dire di molti, male e, al momento, solo parzialmente, al punto che il quartiere è stato di fatto spaccato in due, con alcuni tratti di strade dove l’intervento è stato realizzato e altri che non sono stati per nulla interessati, nonostante le belle giornate che annunciano l’arrivo della primavera con il risveglio della natura.

Afferma Gennaro Capodanno, Presidente del Comitato Valori collinari, che da anni si batte affinché questi interventi sulle alberature stradali vengano fatti in maniera efficace e alle cadenze prescritte, con sistemi all’avanguardia, come il tree climbing, invece che con il classico cestello, provvedendo anche alla sostituzioni nelle fonti d’albero da tempo vuote o con la sola ceppaia:

Non si comprende in base a quale logica, ad esempio, si è intervenuti in via Morghen sebbene con un intervento che sta suscitando non poche perplessità per il modo con il quale è stato eseguito, con alberi ridotti a scheletri, mentre non si è intervenuti ancora in via Scarlatti e in via Luca Giordano.

Lo stesso discorso vale per i platani di piazza Vanvitelli per i quali la potatura non è stata ancora realizzata.

Proteste anche per le alberature di via Cimarosa e di via Bernini, dove i platani non sono stati potati e i cui rami arrivano fino ai piani alti degli edifici.

Peraltro con l’arrivo della bella stagione si potrebbe ripresentare anche l’annoso problema delle “cimici del platano”, insetti che, una volta che si sono sviluppati sugli alberi, potrebbero infestare, attraverso i rami, anche le abitazioni.