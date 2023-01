Napoli, targa per la campionessa europea juniores di Judo Susy Scutto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante ha ricevuto a Palazzo San Giacomo e medaglia di bronzo agli ultimi mondiali juniores del 2022 in Uzbekistan, Susy Scutto, napoletana, originaria di Scampia, simbolo della determinazione e del riscatto sul territorio attraverso lo sport.

Durante la cerimonia le è stata consegnata una targa in segno di

Sono intervenuti il Presidente dell’VIII Municipalità Nicola Nardella, la Consigliera Mariarosaria Marino, promotrice dell’iniziativa, il Consigliere comunale e di Città Metropolitana Sergio Colella ed il Presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito.

Ha spiegato l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante:

In questo anno di lavoro ho conosciuto tante realtà bellissime come quella del tuo maestro Maddaloni.

Credo che ci dovrebbe essere un presidio del genere in tutte in tutta la nostra città, in tutte le Municipalità, perché, come anche il Sindaco afferma, lo sport non deve essere tanto agonismo e competizione, ma deve essere innanzitutto investimento per il sociale ed anche per questo abbiamo voluto fare la scommessa di candidare Napoli a capitale europea dello sport 2026.