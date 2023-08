Napoli, ombrelloni gratis per disabili anche al lido di Bagnoli

Garantire una piena fruibilità del mare alle persone con problemi di mobilità

Attivato questa mattina, 10 agosto, anche sulla spiaggia comunale di Bagnoli, il servizio gratuito di ombrelloni, che sono stati tutti immediatamente occupati dai bagnanti.

Il Servizio Tutela mare ha posizionato 12 ombrelloni sul solarium, accessibile anche a persone con ridotta mobilità, e altri 28 sull’arenile, per coloro che hanno optato per l’area pubblica in riva al mare per qualche ora di relax.

Nel tardo pomeriggio gli stessi operatori provvederanno al ritiro degli ombrelloni e alla loro custodia. Analogo servizio è attivo da mercoledì a via Caracciolo, a cura del personale della Napoli Servizi.

Nell’ottica della città solidale e accessibile a tutti, la scelta dell’Amministrazione comunale di attrezzare con ombrelloni le spiagge comunali punta a garantire una piena fruibilità del mare, in particolare alle persone che hanno problemi di mobilità.