Napoli, linee di indirizzo a supporto della mobilità sostenibile

Dichiarazione dell’Ass. Clemente

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Su proposta dell’Assessore alla mobilità sostenibile Alessandra Clemente, la Giunta ha approvato nella seduta odierna la delibera di indirizzo contenente misure e azioni a supporto della mobilità sostenibile, ciclabile ed elettrica, correlate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla graduale ripresa delle attività.

Con questo atto la Giunta individua un insieme sistematico di azioni e misure volte ad assicurare il diritto dei cittadini alla salute, all’efficienza e alla mobilità, intervenendo sia sulla domanda di mobilità, sia sull’offerta di mobilità, diversificandola e incentivando valide alternative al mezzo privato motorizzato.

Tra gli interventi individuati per rendere sostenibile la domanda di mobilità la delibera individua l’incentivazione dello smart working come strumento ordinario di lavoro, raccomandando, laddove non sia possibile lo smart working, la differenziazione degli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, prevedendo un’articolazione scaglionata degli orari di ingresso/uscita, sempre al fine di evitare picchi di affollamento in determinate fasce orarie;

l’adeguamento del piano dei tempi della città, da realizzare in sinergia con le istituzioni e attori competenti;

l’incentivazione del bike to work e del bike to school;

la manutenzione straordinaria della segnaletica dei percorsi ciclo-pedonali già istituiti;

il completamento e attivazione delle piste ciclabili previste nell’ambito degli interventi di riqualificazione;

la realizzazione di zone 30 e di nuove bike lane;

un piano di parcheggio pubblico e privato agevolato per bike e veicoli elettrici.

Si prevede, inoltre, di promuovere la mobilità elettrica realizzando una rete di ricarica diffusa ed efficiente e l’attivazione di servizi di mobilità in sharing, con dispositivi di micromobilità elettrica, monopattini, e di scooter elettrici, in aggiunta a quelli in bici, mediante la pubblicazione di avvisi pubblici per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di operatori pronti a svolgere tali attività in via sperimentale.

La delibera, inoltre, prende atto degli incentivi governativi mirati all’acquisto di ecobike, promossi dal Comune di Napoli in sede ANCI insieme alle altre città Italiane al Governo.

