Napoli, dispositivo traffico lavori in via Cattolica

In vigore dal 29 maggio al primo giugno

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di ripristino stradale da parte di ABC in via Pasquale Leonardi Cattolica, è stato istituito dal 29 maggio al primo giugno dalle ore 7:30 alle 18:00, un particolare dispositivo temporaneo di circolazione.

In particolare:

Istituire, dal 29 maggio al primo giugno, dalle ore 7:30 alle 18:00, in via Pasquale Leonardi Cattolica il senso unico alternato nei tratti della semicarreggiata controversa adiacente ai tratti di volta in volta interessati dal cantiere, con stati di avanzamento lineare di circa 100 metri, a partire dall’intersezione con via Coroglio.

