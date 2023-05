Concerti Gigi D’Alessio Napoli, divieto vendita bibite

Sospensione occupazione suolo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dell’evento ‘Concerti di Gigi D’Alessio’ in piazza del Plebiscito a Napoli previsto per le date 26, 27, 28 maggio e 2, 3 giugno 2023 è stato stabilito:

• il divieto di vendita di alcolici e di bevande in contenitori di vetro/lattine dalle ore 12:00 e fino a cessate esigenze di venerdì 26, sabato 27, domenica 28 maggio e venerdì 2, sabato 3 giugno 2023 in piazza del Plebiscito ed aree limitrofe;

• la sospensione temporanea dell’autorizzazione di occupazione suolo pubblico nei confronti degli esercizi commerciali a cui è stato concesso l’utilizzo dello spazio esterno per il posizionamento di tavolini, sedie e quant’altro di pertinente alla propria attività dalle ore 20:00 di ciascuna giornata in cui si svolge il concerto in questione fino a cessate esigenze dello stesso nelle seguenti zone:

▪ intera area piazza Trieste e Trento; ▪ via San Carlo; ▪ via Cesario Console fino all’intersezione con via Santa Lucia; ▪ colonnato della Chiesa di San Francesco da Paola.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n.689.

Ordinanza